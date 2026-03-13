Sánchez llama a concentrar el voto progresista y se ofrece como garantía contra los efectos de la guerra

El PSOE cierra la campaña de Castilla y León con un estado de ánimo que no tiene nada que ver con la sensación de abatimiento y pesadumbre que rodeó a las elecciones extremeñas ni al de la campaña aragonesa. Pese a que todas las encuestas coinciden en que el cambio de gobierno es imposible en una comunidad en la que el PP gobierna de forma ininterrumpida desde 1987, el desarrollo de la campaña castellana y leonesa no ha podido ser más diferente. El No a la Guerra, que Pedro Sánchez ha desempolvado 23 años después para expresar su rechazo a la guerra de Irán, incomoda al PP y reactiva el ánimo el PSOE, donde incluso creen que la victoria está al alcance aprovechando la división en la derecha.

Los mejores pronósticos internos le otorgan 29 escaños, uno más que ahora, y los más pesimistas una caída a los 25 diputados, que fue el suelo de los socialistas en 2015. Fuentes de la cúpula del PSOE afirman que han llegado al cierre de la campaña con un empate técnico con el PP, aunque dirigentes de la ejecutiva de Castilla y León apelan a la prudencia y advierten de que los últimos escaños en hasta cinco provincias se van a jugar en unos pocos cientos de votos. “Que todos los progresistas voten al PSOE, da igual que hayan votado antes a otras opciones progresistas, lo más importante es concentrar el voto en quien puede ganar las elecciones. Así que no mas tedio de [Alfonso Fernández] Mañueco ni odio de [Santiago] Abascal sino cambio, que es lo que representa Carlos Martínez“, ha animado al voto útil en un mitin en Valladolid al que han asistido a unos 4.000 militantes y simpatizantes. La mitad se ha quedado fuera de la Cúpula del Milenio, la misma en la que Sánchez dio un paso de gigante para presentarse a la reelección en las primarias de 2017, tras completarse el aforo y ha seguido el acto por pantallas gigantes.

“No podemos presentarnos solo para ganar las elecciones, sino para transformar esta comunidad. Ese es el objetivo. No me gusta perder ni al futbolín y vamos a mandar a Mañueco al banquillo“, ha instado a la participación el candidato socialista, al que la derecha no puede etiquetar como sanchista porque no ha apoyado a Sánchez en ningún proceso orgánico: en 2014 optó por Eduardo Madina y en 2017 por Susana Díaz. Su victoria tendría un simbolismo enorme. Sería la tercera ocasión que los socialistas lo logran tras los precedentes de Demetrio Madrid en 1983, que dimitió en 1986 tras ser procesado por un delito del que fue absuelto y que abrió las puertas de la Junta a la derecha, y de Luis Tudanca en 2019, al que Ciudadanos no quiso dar la oportunidad de gobernar. “Tenemos un candidato que se presenta con una fuerza muy clara, cambiar la resignación por la esperanza. No es fácil, hay un gobierno de derechas desde hace 40 años, pero empecemos por ganar el domingo y que luego se peleen entre ellos”, ha exhortado Óscar Puente, ministro de Transportes y anfitrión en su condición de secretario provincial del PSOE.

Los socialistas han recurrido a toda su artillería en un acto que, por primera vez desde las elecciones europeas de junio de 2024, ha vuelto a juntar a Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, con Puente como telonero de lujo. “Hoy España, como en 2003, reivindica la paz mientras la derecha reivindica a [José María] Aznar, nuestro no a la guerra es un sí a la paz y es la posición de un amplísima mayoría de españoles y la enarbola la candidatura del PSOE”, ha reivindicado Sánchez.

El presidente ha encontrado un filón en el rechazo al ataque a Teherán decidido de forma unilateral por Donald Trump frente a los equilibrismos de Alberto Núñez Feijóo y sus cambios de postura: “Ser patriota y estar con nuestros aliados es por supuesto arrimar siempre el hombro pero también es decirles cuándo se equivocan, y esta guerra es un gran error”, se ha reafirmado en su negativa que EE UU pudiera usar las bases de Rota y Morón en el ataque al régimen de los ayatolás. “El dilema es guerra o paz, ley de la selva u orden internacional, servilismo o soberanía nacional. Nosotros lo tenemos claro: paz, orden internacional y soberanía nacional”, ha apostillado mientras un banderón de España ondeaba a su espalda en una pantalla gigante.

Sánchez se ha comprometido “a poner todos los recursos del Estado para proteger” a los españoles de las consecuencias económicas de una guerra que su Gobierno “no avala”. El líder del PSOE no ha concretado si el próximo Consejo de Ministros aprobará el primer paquete de medidas o aplazará la decisión, pero sí ha redoblado las andanadas a Feijóo y Abascal que inició con el alza de precios de carburantes y fertilizantes: “Le digo a la derecha y ultraderecha que no se puede incendiar el mundo, no se puede sorber ni soplar al mismo tiempo y que digan que no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes”, ha remachado en un mitin larguísimo que ha superado las dos horas de duración.

“Qué sumisos y cobardones estos patriotas con Trump y Netanyahu, cuando Trump da patadas al español, ¿dónde están los de Vox protestando? ¡Que se atrevan a defender el español en Estados Unidos!”, se ha sumado a la carga Zapatero. El expresidente también ha dedicado la mayor parte de su intervención a recordar su oposición a la guerra de Irak de 2003 que Aznar respaldó hasta el punto de formar parte de la foto de las Azores. “Hace 23 años hubo un momento trascendental de como queríamos presentarnos en el mundo. Esa guerra fue un descomunal desastre, con 300.000 muertos y un país fallido. Pero España dijo que no a una guerra ilegal que además era inmoral. Cuando ganamos las elecciones, retiré las tropas de Irakl para demostrar ese compromiso, y no fue una decisión fácil, aún recuerdo la llamada de George Bush [el entonces presidente estadounidense]”, ha rememorado ante un público entregado. “Había que tomar una decisión valiente, decirle a la primera potencia del mundo ‘oye, nos vamos de ahí porque no creemos en esa guerra’, y pensé que era difícil que un presidente repitiera una decisión así... Hasta que Pedro Sánchez le ha dicho tres veces no [a Trump]”, ha valorado, recalcando su “firmeza” rechazando la subida al 5% del PIB del gasto de defensa como exige Washington, su denuncia de la “barbarie de Gaza” con 70.000 civiles asesinados y ahora con su negativa a la ofensiva sobre Irán.

“El PSOE quedara con mayúsculas en la Historia porque nunca apoyó esas guerras ilegales, esa guerra que va a estropear aún más a Oriente Próximo”, ha sentenciado Zapatero, que ha reprochado que el PP siga alimentando teorías de la conspiración sobre la autoría de los atentados yihadistas de 2004. “Siguen encajados en el delirio autoexculpatorio, cuando vi a Aznar y a [Jaime] Mayor Oreja hablando del 11-M... Un poco de dignidad ante las víctimas y la historia, lo mejor que podrían hacer los dirigentes del PP que entonces gobernaban es no volver a hablar del 11 de marzo”, ha demandado.