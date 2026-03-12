Carlos Martínez: “El PP ha logrado que no haya un proyecto colectivo de Castilla y León. Se ha beneficiado del divide y vencerás”

El candidato socialista rechaza las etiquetas por no apoyar a Sánchez en ningún proceso interno: “No soy ni ‘sanchista’ ni ‘rubalcabista’ ni ‘chaconista’, soy del PSOE”

Cuando Carlos Martínez (Soria, 52 años) fue elegido alcalde de su ciudad en 2007, el PP ya llevaba gobernando 20 años Castilla y León. Dos décadas después, el candidato del PSOE, que lleva un año como líder territorial y no ha apoyado a Pedro Sánchez en ningún proceso de primarias, confía en lograr la tercera victoria de los socialistas en la comunidad, aunque no les sirva para gobernar.

Pregunta. ¿Por qué el PP gobierna desde 1987?

Respuesta. El PP ha logrado que no haya un proyecto colectivo de Castilla y León. La ausencia de un sentimiento de comunidad es una de las virtudes del PP, que evita que se desarrolle un ejercicio de empatía, que se entienda que los problemas que tienen en León, en Zamora o en Salamanca se replican en Soria, Burgos o Palencia. El PP se ha beneficiado de ese divide y vencerás. El resultado final es una anomalía democrática. En 2019 ganamos pero las derechas se pusieron de acuerdo. No hemos tenido ni siquiera una oportunidad a la que darle continuidad.

P. Algo habrá hecho mal el PSOE para llevar 39 años sin gobernar.

R. No hemos profundizado en un proyecto colectivo. La falta de implicación del PP nos ha hecho caer en una guerra de guerrillas, una por provincia: los sorianos somos muy sorianos, los abulenses muy abulenses, los leoneses muy leoneses... Hay que creer en un proyecto común, en el que al zamorano le duela Soria y al soriano le duela León. Mientras, la Junta se ha hecho invisible, es como si no existiera. La gente espera que sus problemas los resuelvan los ayuntamientos y el Gobierno de España.

P. Usted, a pesar de las encuestas, insiste en que el futuro no está escrito.

R. Me rebelo contra la resignación, no me resigno pese a que los datos son incontestables. El PP ha conseguido que uno de cada tres castellanos y leoneses se haya ido de la comunidad. ¡Y [Alfonso Fernández] Mañueco lo vende como un modelo de éxito! La despoblación no cae del cielo, son causas de políticas equivocadas y acumuladas en el tiempo. Castilla-La Mancha ha ganado 550.000 habitantes desde 1987 y nosotros hemos perdido casi 200.000 en el mismo espacio de tiempo. La OCDE prevé que otros 450.000 habitantes abandonen la comunidad para 2050.

P. ¿El PP juega a que la gente se vaya?

R. Algo de perversión hay. Cuando tú estás viendo, y son datos estadísticos, que 1,2 millones de castellanos y leoneses se han ido fuera, un millón a otras comunidades autónomas y 200.0000 en el extranjero, eso significa que un tercio ha tenido que marcharse a desarrollar su proyecto de vida. Mañueco gestiona 39 años de decadencia con el piloto automático, con inercia, como si Castilla y León fuese desde hace demasiado tiempo el cortijo del PP, con un paulatino desmantelamiento de los servicios públicos. Miren, yo fui elegido alcalde en junio de 2007, en octubre le cedimos un suelo a la Junta para construir un centro de salud y han comenzado las obras ahora. ¡19 años después! Yo pensaba que esto era la excepción, pero es la norma.

Carlos Martínez, durante la entrevista. Jaime Villanueva

P. Mañueco le define como sanchista. ¿Se ha vuelto usted un converso?

R. No soy ni sanchista ni rubalcabista ni chaconista, yo soy del Partido Socialista. Y con esos principios y valores me alineo con las políticas del Gobierno en su respuesta a las crisis concatenadas, a todas las plagas bíblicas que hemos tenido, en lugar de buscarlo como una excusa perfecta para no hacer nada, que es lo que hubiera hecho la derecha. Como alcalde no he tenido un período de mayor capacidad de inversión que ahora mismo con los fondos Next Generation logrados por el Gobierno.

P. José Luis Rodríguez Zapatero ha valorado su “personalidad” en los procesos orgánicos.

R. He defendido siempre el derecho al ejercicio a posicionarte que tenemos en las primarias. ¿Eso quiere decir que deje de ser sanchista para el PP por decir que la propuesta de financiación autonómica es injusta e insuficiente para Castilla y León? No. Tan solo ejerzo y asumo mi responsabilidad como secretario general y defiendo los intereses de mi comunidad.

P. ¿Qué no le convence del modelo de financiación?

R. A mí la música me suena bien, pero el resultado no me agrada, hay coeficientes correctores que no tienen el peso suficiente para la cuenta final. Los compañeros de otras comunidades como la valenciana, defienden criterios como el de la población, frente a nosotros, que priorizamos la despoblación y dispersión en un territorio más grande que Portugal.

P. ¿No les perjudica que anuncios como el de la financiación los haga ERC?

R. El anuncio me parece la menor de las concesiones. Eso es de política en corto, a mí me importa el resultado final, y como no me encaja digo que hay que seguir negociando. A todo esto, el PP no ha propuesto nada. Su proyecto político es el cainismo, la confrontación entre comunidades autónomas. Lo de Feijóo es salvaje. Es un irresponsable.

P. ¿No hay un motivo de descontento que agite la posibilidad de cambio? Hubo malestar generalizado con la gestión de los incendios.

R. Los incendios de este verano son la punta del iceberg. Fue la tormenta perfecta para Mañueco. Su soberbia natural afloró. Fue la misma reacción de siempre de la Junta. Primero no pasa nada y lo minimizan, y después dieron unas explicaciones ridículas. Mañueco no es que sea un vago, es que es la indolencia hecha persona. Su incapacidad y falta de planificación quedó a la vista de todos. Pasó de decir que había los medios suficientes a pedir tantos que duplicaban al de toda la fuerza aérea europea de emergencias. La imagen más rotunda de lo que representa Mañueco es cuando un bombero le negó el saludo y Mañueco optó por escabullirse, como Gollum, el de El Señor de los Anillos. En Villablino estábamos a 45 grados y se quedó metidito en el coche oficial con su aire acondicionado, incapaz de saludar a los agentes medioambientales, ni a los bomberos forestales o sus alcaldes y alcaldesas, que lo estaban dando todo. Ese es Mañueco y no nos podemos olvidar, necesitamos una vacuna contra el olvido.

P. Con la guerra de Irán han recuperado el lema del No a la Guerra.

R. Me niego a que alguien pueda entenderlo en clave electoral, quien lo haga se equivoca. Trump es el elemento desestabilizador más importante después de la Segunda Guerra Mundial. El cambio del nombre del Ministerio de la Guerra no es inocente, y pone en evidencia todavía más la torpeza de Feijóo, el mayor estadista que hemos podido conocer en negativo del mundo. Hasta [Giorgia] Meloni le ha dejado con el culo al aire. El PP se ha alineado con el matón de la clase y ya perdió el alma con su posicionamiento con Gaza, si alguna vez la tuvo, pero en el caso de Irán al menos que haga algo. Ya se ha disparado el precio de los fertilizantes e hidrocarburos, y va a afectar a quienes supuestamente el PP dice que defiende, que son los agricultores. Mañueco podría compensarles el incremento de los costes de producción y no dejar solo al Gobierno de España. Quien no está adoptando medidas para compensar los costes de producción no es el PSOE, sino los que se dicen defensores del campo.

P. ¿Cuándo dejará de ser alcalde?

R. Tengo un compromiso con la ciudadanía, el día que tome el acta como procurador en las Cortes renunciaré a la alcaldía.

P. Si el PSOE sigue en la oposición, ¿garantiza que será el líder del grupo parlamentario en las Cortes?

R. Ese es el compromiso. Asumo esta responsabilidad como un reto a medio o largo plazo.

P. Su partido solo ha ganado dos veces las elecciones autonómicas, pero ha ha ofrecido un acuerdo al PP para que gobierne la lista más votada.

R. Lo hicimos por pura coherencia personal y por mi forma de entender la responsabilidad pública y la política. Pedro [Sánchez] y todo el mundo en el partido saben que en aquel famoso comité federal del 1 de octubre me posicioné para que la abstención imperara como criterio y conceder la investidura a quien había ganado las elecciones, que era [Mariano] Rajoy. Luego me arrepentí [en 2019], cuando esa devolución de la responsabilidad le correspondía hacerla a Pablo Casado para permitir la investidura de Pedro. El PP, como siempre, no ejerció de partido de Estado y nos abocó a una repetición electoral. Por tanto, desde esa misma coherencia, defiendo unas reglas de juego claras antes de jugar el partido. Mañueco no aceptó firmar que gobierne la lista más votada.

P. Sería una forma de establecer un cordón sanitario a Vox.

R. Yo prefiero llamarlo cortafuegos por el incendio político que Vox supone. Pero la realidad es que Feijóo ha puesto el cartel de se vende en Castilla y León. Ya le ha dado el cheque en blanco a Abascal, dando entrada en las autonomías a un caballo de Troya, tras poner a la venta Extremadura y Aragón, porque su objetivo está en 2027. Mi duda es si Abascal quiere ser la muleta permanente del PP o un Trump a la española que se coma al PP.

P. Usted ha definido al PSOE como el partido más sorianista. Su provincia es donde el partido tiene más posibilidad de crecimiento a costa de Soria ¡Ya!

R. No soy de los que expiden carnets de socialismo, españolismo ni de sorianismo y creo en la cooperación y el multilateralismo, soy de la generación de la Bruja Avería, de la idea de ‘Solo no, con amigos, sí’. Pero no creo en los revolucionarios localistas. Nadie nos van a enseñar a gestionar y a defender los intereses de Soria. Los localismos influyen e inciden en el marco mental e ideológico que defiende el PP, el divide y vencerás. En Soria se ha visto lo estéril que es una apuesta localista. Al final, ni para influir ni para gobernar.