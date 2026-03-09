El PP trata de adelantarse al paquete de ayudas por los efectos de la guerra en Irán

El PP arranca la semana política, recta final de la campaña electoral en Castilla y León, tratando de anticiparse al Gobierno proponiendo un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, que ha disparado los precios del petróleo, el gas y la luz. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya declaró el pasado 4 de marzo que el Ejecutivo estaba dispuesto a desplegar ayudas fiscales y reaccionar “igual que en 2022″, cuando estalló el conflicto de Ucrania, si se producía una nueva escalada inflacionaria, y los populares han anunciado este lunes un paquete de medidas que presentarán en el Congreso. Entonces, el PP votó en contra del primer decreto anticrisis y se abstuvo en los siguientes.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se ha referido a la propuesta durante un acto de campaña esta mañana en Burgos, ocasión que ha aprovechado para criticar “el infierno fiscal” al que, a su juicio, somete el Gobierno de Pedro Sánchez a los ciudadanos y asegurar que “la situación bélica va a afectar” todavía más al poder adquisitivo de los españoles.

El PP propone reformar el IRPF para “doblar los mínimos vitales por hijo a cargo”, lo que calcula que tendría un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente; “bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores” y “suprimir el impuesto de generación eléctrica”. Según los populares todas esas medidas suponen un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año, para un hogar medio (dos adultos y dos hijos).

“Si esto va de lemas”, afirman los populares en alusión al “No a la guerra” de Sánchez, “nosotros tenemos uno: ‘Sí a los españoles’. En su interés y beneficio estas medidas son de urgente aplicación en una España en la que siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis nacionales o internacionales”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que el Gobierno tomará medidas llegado el momento, como hizo ante la guerra de Ucrania ante la previsible escalada de precios y ha criticado al PP por plantear esas ayudas “como si se tratara de una competición” y retando al Ejecutivo para que las lleve al Consejo de Ministros este mismo martes. “Saben perfectamente que el Gobierno de España ya está explorando medidas, como el presidente dijo desde el primer día, y se pondrán en marcha”. Montero subrayó que “la duración de la guerra es fundamental para calcular cómo puede impactar en las economías domésticas e industriales” aunque siempre que hay un conflicto bélico es “inevitable” que los precios suban.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, participa este lunes en la reunión del Eurogrupo en Bruselas que aborda el impacto de la guerra en la economía europea. En declaraciones a la prensa ha asegurado que el conflicto ya se está notando: en apenas una semana, el precio de la gasolina en España se ha incrementado en 15 céntimos por litro y el del gasóil en 28. “A partir de ahí, como ha señalado el presidente, lo que va a hacer el Gobierno es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania”. Cuerpo afirmó que el Ejecutivo está monitoreando la situación para decidir qué instrumentos de apoyo pone en marcha.