Bruselas asegura que garantizará “la plena protección de los intereses de la Unión Europea”

Ante la enésima amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de que cortará todo comercio con España, Bruselas asegura que defenderá los intereses de toda la Unión Europea. “La Comisión siempre garantizara la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, ha recalcado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, este martes, tras la amenaza del magnate republicano contra España por no haber permitido que el ejército de Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota en los ataques que está llevando a cabo contra Irán sin contar con una resolución de Naciones Unidas.

España es un estado miembro de la UE y por tanto parte del mercado único europeo, así que un problema comercial con este país supone un problema con el bloque comunitario. El Ejecutivo de la Unión, que ha evitado ahondar en la nueva amenaza de Trump, ha insistido en que espera que Washington cumpla el pacto comercial que firmó en verano con la UE. Y ese acuerdo incluye a España. “Esperamos que EE UU cumpla sus compromisos en virtud de nuestra declaración conjunta”, ha añadido el portavoz.

La Comisión ya ha tenido que salir varias veces al paso de las amenazas comerciales de Trump contra países de la UE que no se pliegan a sus designios. Una de las las últimas veces fue a comienzos de año contra los Estados miembros que participaron simbólicamente en las maniobras militares que Dinamarca había organizado en Groenlandia como respuesta al amago del mandatario estadounidense de hacerse con la gran isla del Atlántico.

El acuerdo comercial entre la UE y EE UU, que la UE aspira a que Trump cumpla, está en el aire desde la sentencia del Tribunal supremo estadounidense que anuló los aranceles unilaterales de mandatario. Sin embargo, el magnate republicano ha asegurado este martes, en su andanada de críticas contra España, que ese fallo judicial lo faculta para tomar medidas como poner en marcha un embargo comercial. Trump ha ordenado a su secretario de Comercio, Scott Bessent, que analice cómo poner en marcha esa represalia comercial.

Es la enésima amenaza de Washington contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien tiene en la diana desde que en verano del año pasado se negó a aumentar su inversión en defensa hasta el 5% de su PIB (3,5% en defensa estricta y 1,5% en gastos relacionados con la seguridad) que EEUU exigió a los aliados de la OTAN, que firmaron ese compromiso en la cumbre de La Haya. España ha dicho que no invertirá ese dinero y ha asegurado que puede cumplir los objetivos de la Alianza Atlántica (de la que es miembro desde 1982) con un gasto del 2%.

Desde entonces, las amenazas arancelarias de Trump sobre España se han convertido en algo recurrente. Y en más de una ocasión, Bruselas ha salido al paso con declaraciones como que “responderá adecuadamente a cualquier medida tomada contra uno o más de los Estados miembros”. Este martes, Trump ha definido a España como un aliado “terrible”. Lo ha hecho en una intervención en la Casa Blanca junto al canciller alemán, Friedrich Merz, de visita en Washington, que no solo ha preferido guardar silencio sobre las amenazas de EE UU sobre un socio europeo y aliado de la OTAN sino que ha apuntado que están intentando “convencer” a España para que se suba al tren de elevar el gasto militar al mismo nivel que el resto de aliados. “El presidente tiene razón, España es el único país que no ha aceptado esa subida así que tenemos que convencerlo porque todos tenemos que contribuir a la seguridad común”, ha dicho Merz. ”España también tiene que cumplir", ha añadido.

El secretario general, Mark Rutte, ha sido más diplomático. Sin entrar en la crisis, ha destacado la contribución del ejercito español a la Alianza Atlántica. “En lo que respecta a la logística, por ejemplo, el sistema Patriot [antimisiles] español en Turquía lleva ya diez años defendiendo el país y los intereses de Estados Unidos ubicados allí”, ha señalado durante una visita a Macedonia del Norte y a preguntas sobre la controversia con España. “Todos estos son ejemplos de cómo se hace colectivamente, pero antes que nada, por supuesto, los aliados individuales, donde tienen la opción y la posibilidad de poner bases a disposición, etcétera, lo están haciendo”, ha añadido.

El pronunciamiento del ex primer ministro holandés se ha producido antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España, al que ha definido como un “aliado terrible”. El Gobierno de Sánchez asegura que puede cumplir con los objetivos prometidos a la Alianza Atlántica (de la que España es miembro desde 1982) con un 2% del PIB. Rutte ha asegurado que lo duda.