Un terremoto de magnitud 4,1 entre Tenerife y Gran Canaria se deja sentir por la población de las islas

La tierra sigue temblando en el archipiélago canario. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este jueves de un terremoto de magnitud 4,1 que se ha producido a las 12.26 del mediodía entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. El organismo señala que, en principio, este episodio no tiene que ver con los enjambres sísmicos en las Cañadas del Teide. A las 12.36 se produjo una réplica a cuatro kilómetros, esta vez con una magnitud de 2.

El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad, según muestran los sensores del IGN, y fue sentido a las 12:26 en diferentes municipios de ambas islas con una intensidad de III y picos de IV, según detalla el IGN. La intensidad mide el tamaño de un terremoto basándose en los efectos que produce sobre las personas, los objetos, las construcciones y el terreno.

De momento, informa Efe, el IGN ha recibido el reporte de que este último terremoto ha sido sentido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria.

Este temblor, de hecho, se ha producido en la zona con mayor actividad sísmica de Canarias, conocida como el volcán de Enmedio. Pese a este nombre, la sismicidad de esta área no está relacionada directamente con la actividad volcánica, según el IGN. Así, en esta zona se concentra una cantidad continua de terremotos localizados desde que existe instrumentación sísmica desplegada, entre 400 y 500 anuales a unas profundidades que pueden llegar a los 40 kilómetros. De ellos, entre 5 y 7 son de magnitud mayor que 2,5.

Fue en esta zona donde se produjo uno de los mayores terremotos de Canarias durante los últimos 50 años, el 9 de mayo de 1989 con una magnitud de 5,2 y que fue ampliamente sentido en las islas de Tenerife y Gran Canaria.