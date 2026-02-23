Una intoxicación por monóxido de carbono, la causa de la muerte de un matrimonio de 90 años en Sevilla

Los cuerpos de la pareja fueron hallados el domingo en su vivienda en el municipio de Cazalla de la Sierra

El resultado preliminar de la autopsia a los cadáveres de las dos personas de unos 90 años que fueron encontradas el domingo en el interior de una vivienda de Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha determinado que fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono. Fuentes de la investigación han informado este lunes de que el origen estuvo relacionado con algún defecto en la combustión de un aparato de gas.

El hallazgo de los cadáveres, según indicó la Guardia Civil, se produjo sobre las 11.30 del domingo, cuando una patrulla, desplazada hasta el número 13 de la calle Iglesia tras recibir un aviso, entró en la vivienda y encontró los cuerpos de las dos personas, confirmando el fallecimiento. Se trataba de una mujer de 90 años y un hombre de 91, quienes no presentaban evidencias de violencia ni de un suicidio.

Después del hallazgo y tras la primera inspección, la principal hipótesis apuntaba a una muerte por inhalación de humo. La autopsia ha confirmado que las muertes ocurrieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

Los accidentes con monóxido de carbono representan una amenaza latente. En enero, una fuga de este gas en el Club Poliesportiu Puigcerdà, en la capital de la comarca gerundense de La Cerdanya, dejó 35 heridos leves por intoxicación.