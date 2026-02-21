Ir al contenido
Cataluña
Accidentes de tráfico

Dos fallecidos en varios accidentes de tráfico en Cataluña

Un menor muere en Gavà y una conductora pierde la vida en Lleida este viernes tras dos choques en la carretera

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una fotografía de archivo.David Borrat (EFE)
El País
El País
Barcelona -
Un motorista menor de edad, vecino de Viladecans (Barcelona), ha muerto este viernes por la tarde tras un choque frontal con un coche en el punto kilométrico 4,9 de la BV-2041 en Gavà (Barcelona).

Por causas que aún se están investigando se produjo una colisión frontal entre la motocicleta y el turismo y, como resultado del impacto, el motorista chocó posteriormente con un segundo turismo, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) este sábado.

A causa del siniestro, los Mossos d’Esquadra activaron 6 patrullas y, por su parte, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó al lugar de los hechos con cuatro unidades.

A las 22:53, los servicios de emergencia fueron alertados de un segundo accidente de circulación, en esta ocasión, en el kilómetro 51 de la carretera C-26, en Artesa de Segre (Lleida). En este accidente se produjo una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno, a consecuencia de la cual falleció la conductora y única ocupante del coche.

La víctima es AN.B., una mujer de 36 años vecina de Mollerusa (Lleida), ha informado Trànsit. Por su parte, los cinco ocupantes del todoterreno fueron evacuadosen estado leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

En este accidente trabajaron los efectivos de seis patrullas de los Mossos, de cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatrounidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Tras esos dos accidentes mortales, son doce las personas que han perdido la vida en lo que llevamos de año en las carreteras interurbanas catalanas.

