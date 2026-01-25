Ir al contenido
Un escape de monóxido de carbono deja unos 35 heridos leves en el polideportivo de Puigcerdà

En las instalaciones había unas 200 personas, que han sido desalojadas por los Bomberos

Barcelona -
Una fuga de monóxido de carbono este domingo en el Club Poliesportiu Puigcerdà, en la capital de la comarca gerundense de La Cerdanya, ha dejado a 35 heridos leves por intoxicación de este gas. En el recinto en el que se ha producido el escape había unas 200 personas, que han sido desalojadas por los Bomberos de la Generalitat y han sido atendidas en una pista cercana.

Hasta el lugar se han desplazado 10 ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), después de que el teléfono 112 recibiese, a las 17.22 horas, el aviso del incidente. Los Bomberos trasladaron a cinco dotaciones.

Al menos cuatro personas afectadas por la intoxicación, entre las que hay un menor, han sido trasladadas al Hospital Transfronterer de La Cerdanya. El origen del escape podría estar en la máquina que alisa el suelo de la pista de hielo.

Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.

