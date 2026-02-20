Vox lanza ahora una cruzada para vetar el menú halal en los comedores escolares

Vox ha conseguido marcar la agenda parlamentaria de esta semana con su iniciativa para prohibir bajo amenaza de multa el burka y el niqab, dos velos tradicionales en algunos países islámicos que cubren íntegramente el cuerpo de la mujer. La propuesta no ha prosperado, pero ha conseguido recabar el apoyo del PP y ha empujado a este partido y a Junts a presentar sus propias proposiciones sobre el tema siguiendo la estela de Vox.

Ahora el partido ultra quiere ir un paso más allá y ha lanzado una cruzada en el ámbito de toda España para vetar el menú halal en los comedores escolares. La comida halal (“permitido”, en árabe) es aquella que cumple los preceptos islámicos; entre los que figuran la exclusión del cerdo, el alcohol o la sangre y el sacrificio de los animales según una técnica ritual. La “acción coordinada sobre la imposición de los menús halal en los comedores escolares y hospitales”, que es como Vox ha bautizado su campaña, incluye la presentación de una proposición no de ley ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes y de mociones en todas las instituciones (parlamentos autonómicos, diputaciones o ayuntamientos) en las que el partido ultra tiene presencia.

La presentación de estas mociones es obligatoria, según ha advertido la dirección nacional de Vox a sus grupos autonómicos y municipales, por lo que estos tendrán que relegar otras iniciativas de interés local para dar prioridad a la dictada desde Madrid. Al llevarla a todos los rincones de la geografía, obligará a definirse no solo a las direcciones nacionales del PP, Junts o Aliança Catalana sino también a sus organizaciones territoriales.

El motivo esgrimido por Vox para lanzar su campaña es el proyecto de real decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales. El articulado del proyecto sometido a exposición pública no menciona en ningún artículo la dieta islámica, pero sí el texto que se ha sometido a consulta pública. Este plantea incluir entre los requisitos que deben cumplir quienes sirven estos menús el de “respetar la diversidad ética, cultural o religiosa. Flexibilidad en los menús, permitiendo opciones 100 % vegetales (menús veganos), sin gluten, halal, sin lactosa o adaptados a otras necesidades específicas, sin sobrecoste para el usuario (tanto en menús como en cafeterías)”. Más adelante, indica también que “las buenas prácticas [alimentarias] incluyen una transición proteica que sustituye los procesados cárnicos habituales por legumbres, huevos y pescados nutritivos, además de garantizar menús que respeten la diversidad cultural y religiosa (halal, vegetarianos) como estrategia de convivencia”.

Estas dos menciones sirven a Vox para acusar al ministerio que dirige Pablo Bustinduy de “fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos, incluso los de nuestra característica dieta mediterránea”. Y añade: “Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende disfrazar de tolerancia no es más que otro paso hacia la imposición del multiculturalismo”. Aunque el texto solo contempla la posibilidad de que los comedores escolares deban ofrecer el menú islámico como una opción más, Vox denuncia su supuesta obligatoriedad. “La imposición en centros públicos de menús halal no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias”, asegura, exigiendo que, “mientras vivan en España, los extranjeros se adapten y respeten los usos y costumbres del país que los acoge”, lo que podría afectar también a la alimentación judía, denominada kosher. Sin embargo, solo pide que el Congreso rechace “la implantación del menú halal en cualquier centro público, por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres”.

Aunque el proyecto del Ministerio de Consumo ha servido a Vox para lanzar su ofensiva contra el menú halal, hace tiempo que su líder, Santiago Abascal, lleva denunciando un supuesto pacto entre el PP y el PSOE para obligar a los escolares de Ceuta a comer alimentación islámica. El Gobierno ha explicado que los contratos de comedor escolar de nueve centros de Infantil y Primaria de Ceuta y tres de Melilla, que obligan a las empresas a ofrecer el menú halal, se basan en las peticiones de los propios colegios, ya que más del 75% de los alumnos que hacen uso de ese servicio son musulmanes (el 100% en tres centros) y que las empresas están obligadas a ofrecer menús alternativos a los escolares que lo soliciten.

Vox ha pasado de una estrategia basada en vincular inmigración con delincuencia a otra centrada en un supuesto choque de culturas, lo que incluyó la prohibición de celebrar la fiesta del Cordero en el Polideportivo de Jumilla (Murcia), la iniciativa para sancionar el uso del velo integral y ahora el veto al menú halal. En España residen casi 2,5 millones de musulmanes, un 5% de la población total, de los que algo más de la mitad tiene la nacionalidad española. En Ceuta y Melilla el porcentaje de musulmanes llega al 50%.