Un centro estético en Madrid ofrecía ‘liftings’ con una máquina falsa que actuaba “a ciegas” sobre los pacientes

La Policía ha intervenido en una clínica estética de Madrid una máquina falsa para hacer tratamientos de lifting con la que el negocio, que tiene todos los permisos legales, estaba ofreciendo terapias a precios que rondaban los 1.000 euros, un precio dentro de los rangos del mercado. El aparato se parecía al real, que hace quemaduras profundas en la piel para combatir la flacidez facial y el cuello, pero no tenía capacidad para hacer ecografías de los pacientes, necesarias para que el tratamiento se aplicara a la profundidad de la piel adecuada. En lugar de la imagen de un ecógrafo, emitía un vídeo grabado y en bucle que hacía creer al paciente que las imágenes que estaba viendo correspondían al estado de su piel.

“Comprobamos que [el aparato] emitía energía, podía derretir un plástico”, ha explicado este viernes el inspector Manuel Contador, responsable de la investigación en el complejo policial de Canillas, en Madrid. “Algunos cartuchos que usa la máquina estaban gastados”, ha añadido Contador, jefe de grupo de delitos de propiedad industrial de la Policía. La retirada de la máquina ha evitado que se siga utilizando este aparato y que se provoquen “posibles quemaduras” a los pacientes. Con todo, el agente ha precisado que no constan daños personales de clientes y que tampoco se ha detectado ninguna máquina falsificada similar en el país.

El aparato original, que usa energía ultrasónica, tiene un precio en el mercado que supera los 70.000 euros. La réplica, importada desde China, costó solo 4.800 euros. Los investigadores han detenido en un polígono en las afueras de Toledo al administrador de la empresa que compró el dispositivo falsificado por delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública. También investigan a la dueña del centro estético por los mismos hechos.

Este tipo de máquina utiliza tecnología HIFU, de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad, un sistema muy popular en el sector. La representante en España de la marca, que tiene un registro de todos los dispositivos del país —que deben usarse con supervisión de un médico—, denunció que podía haber un aparato falso. Los agentes hicieron un análisis de las redes sociales, y de dónde se ofrecían estos tratamientos. Localizaron el centro estético de la máquina falsa en el barrio madrileño de Moncloa y fueron hasta el lugar, donde comprobaron que, efectivamente, el aparato era una falsificación. Estaba sin usar en una sala de las instalaciones y los propietarios aseguraron que se había usado solo en “tres ocasiones”.

Máquina de rejuvenecimiento facial intervenida por la Policía en la Operación Lifting.

El aparato real hace ecografías de la piel que guían al médico para aplicar el tratamiento. Pero la máquina de imitación no ofrecía ese necesario apoyo al sanitario. “Hicimos la prueba del disparo y vimos que entrega bastante calor”, asegura la representante de la empresa de estética a un agente de Policía en un vídeo difundido este viernes. “Realmente estás a ciegas, puedes provocar bastante daño. A nivel superficial, podrían ser quemaduras visibles. Y si está a nivel profundo, pues quemaduras en zonas que no se deben tratar”, especifica.

La apariencia de la máquina intervenida es bastante similar a la original, aunque tenía algunos detalles distintos y de peor calidad, según fuentes policiales. Así, el carrito era similar, pero los tiradores diferían ligeramente y también la pistola tenía unos tornillos con los que la original no cuenta. “Son sutiles diferencias que, si no eres muy conocedor de la tecnología, es posible que no percibas”, explica la representante de la empresa.

Hace unos años, el grupo de delitos de propiedad industrial, que investiga falsificaciones de productos electrónicos y de salud pública, hizo una investigación similar donde se intervinieron máquinas de este estilo, aunque con una tecnología menos avanzada. La mayor diferencia con las anteriores, explican, es que esta última máquina no tenía el ecógrafo. “Si lo tiene pueden saber dónde hay que aplicar el punto de energía; si no está el ecógrafo, es como si te hicieran el tratamiento grosso modo”, ha explicado el inspector.