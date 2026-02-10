Cerdán aseguró ante el juez que Hernando le dijo que ya conocían la información sobre las saunas del padre de Begoña Gómez

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones explicó al magistrado que le llamaron a la reunión con Leire Díez por su “relación” con Interior

En el PSOE ya sabían que la llamada policía patriótica manejaba información sobre las saunas del padre de Begoña Gómez (es decir, el suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) cuando la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset le ofreció información al partido. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán aseguró ante el juez el pasado 2 de febrero en su declaración como testigo que el actual secretario de Estado Antonio Hernando le dijo tras un encuentro que Díez que en la formación ya conocían dicha información.

El día del interrogatorio, el juez Arturo Zamarriego pidió a los abogados del caso Leire Díez que fueran “especialmente cuidadosos” con las preguntas que iban a hacer en los Juzgados de Plaza de Castilla. Se sentaban como testigos Cerdán y Hernando para explicar por qué se reunieron al menos dos veces con Díez y Pérez-Dolset, que están imputados por organizar, supuestamente, un plan delictivo para desacreditar a las cúpulas de anticorrupción de la Fiscalía y de la Guardia Civil y malbaratar investigaciones contra políticos.

De acuerdo con los vídeos de las declaraciones a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Hernando explicó en sede judicial que a él le llamaron “de la Secretaría de Organización para ver si podía acudir a una reunión en la que se iban a exponer hechos relevantes o de nuestro interés respecto de la actuación de la llamada Policía Patriótica”. Relató que si le llamaron fue por su “relación parlamentaria” con temas relacionados con el Ministerio del Interior, porque había estado en la comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo y porque impulsó la primera comisión de investigación sobre la policía patriótica. “Esa es la razón por la que yo conocía bien estos temas y esto era público y notorio en el PSOE”, apuntó.

Hernando detalló que la reunión se celebró en la sede del PSOE de la calle Ferraz, en Madrid, que había “seis o siete personas” y que él no conocía a Pérez-Dolset y que a Díez sí la había conocido previamente de algún mitin en Cantabria. “Esta persona era de las que colaboraba en ese tipo de actos”, señaló. Según manifestó, en el encuentro también estuvieron presentes Cerdán, el entonces secretario adjunto de Organización del PSOE Juan Francisco Serrano, y el que fuera en ese momento director de comunicación del partido, Ion Antolín.

04:41 La declaración de Antonio Hernando por el 'Caso Leire'

Cerdán aseguró, por su parte, que creían que la información que podían ofrecer Leire Díez y Pérez Dolset les “podía interesar” y por eso “se mantuvo la reunión, sin más”. Además, el exsecretario de Organización del PSOE aseguró que Hernando tras el encuentro en el que se habló de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que esa información, procedente de los trabajos de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo, no era nueva, que estaba aportada a la Justicia y que ellos ya la conocían.

En la misma línea, Cerdán explicó que no se trataba de un encuentro formal y que aquel día él no llegó a ver documento alguno. “Una vez que me dicen que es información que ya conocemos, que está entregada en la justicia, pues yo ya no sigo...”, agregó.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación...]