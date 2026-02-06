Casi 4.000 usuarios exigen la devolución de dinero por el peaje de Huerna, que une Asturias con León

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha cifrado en 60 millones el beneficio ilícito obtenido por la concesionaria Asturleonesa (Aucalsa) gracias al peaje del Huerna. La entidad ha presentado una denuncia administrativa formal ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento contractual sistemático, continuado y de extrema gravedad en la gestión de la autopista AP-66 que une Asturias y León. Además, han exigido la devolución inmediata de los 60 millones a los conductores.

Según ha informado UCE, casi 4.000 personas se han inscrito en el registro de afectados, “reflejando el profundo malestar social de una ciudadanía que se siente atrapada en una infraestructura esencial que castiga a diario a trabajadores, familias, transportistas y empresas que no tienen alternativa real para desplazarse entre Asturias y la Meseta”, según el presidente de la UCE, Dacio Alonso.

La denuncia da respuesta a una reclamación social que viene de años atrás y que ahora se concreta en la acción más contundente emprendida hasta la fecha contra los abusos del peaje del Huerna. La UCE afirma que la situación no es puntual ni coyuntural. Para ellos, esto comenzó en noviembre de 2024, cuando el argayu, un grave desprendimiento de tierras y rocas, en el punto kilométrico 76 provocó el corte total de la autopista durante más de 15 días, paralizando la principal arteria de comunicación del Principado. La vía no fue reabierta hasta el 27 de noviembre, mediante un bypass provisional, en condiciones inferiores a las exigibles en una autopista de peaje.

Desde entonces, los problemas en la autopista del Huerta han aumentado. Desde el 7 de julio del año pasado, las obras en varios túneles han provocado cortes parciales y totales de calzada, circulación en carril único, colapsos diarios y demoras estructurales. Pese a ello, los usuarios han tenido que abonar el peaje íntegro, sin reducción ni compensación alguna. El coste del trayecto es de 16,20 euros desde el comienzo de 2026, lo que lo ubica entre los peajes más caros del país.

La Unión de Consumidores de Asturias estima que AUCALSA habría recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros desde el inicio de las obras. Aplicando un criterio proporcional al tramo afectado, el beneficio ilícito derivado del cobro indebido se estima en torno a 11,35 millones de euros. Por ello, la Unión de Consumidores ha solicitado la apertura de un expediente sancionador, la declaración de abusividad e ilicitud del cobro íntegro del peaje, el cese inmediato de esta práctica, la implantación de reducciones proporcionales y compensaciones automáticas, y una sanción económica disuasoria. Esta podría alcanzar los 56,7 millones de euros.

Según datos de la DGT, entre 8.500 y 9.000 vehículos padecen esta situación a diario, lo que supone cerca de dos millones de trayectos afectados en tan solo siete meses. Para la Unión de Consumidores de Asturias, esta práctica constituye una cláusula abusiva en la práctica.