El espectacular ‘argayu’ que ha hundido parte de un monte en Ribadesella

El desprendimiento no ha producido daños personales, pero sí ha puesto en riesgo de derrumbe a una vivienda de esa localidad asturiana

El enorme derrumbe de una ladera del monte Corveru, en el concejo asturiano de Ribadesella, ha encendido todas las alarmas sobre la estabilidad geológica de la costa asturiana en esa zona. El desprendimiento —argayu en asturiano—, generado presumiblemente por las lluvias continuadas de las últimas semanas en Asturias, no provocó daños personales, pero sí dejó al borde del precipicio a una vivienda que fue desalojada. El alcalde, Paulo García, ha confirmado que el Ayuntamiento ha elaborado un informe técnico relacionado con el enorme argayu en la cresta del monte Corveru. El documento ya se ha entregado a la propiedad junto a una serie de requerimientos “para que aseguren la zona y no afecte al camino público de acceso a la Ermita de Guía”.

Más información La reserva hídrica crece ocho puntos en solo una semana y 31 pantanos llegan al 100%

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Ribadesella y la Demarcación de Costas en Asturias han retomado los contactos para dar solución a los múltiples problemas de desprendimientos registrados en los últimos tiempos en puntos estratégicos del litoral riosellano. Entre ellos, el paseo a la Punta’l Pozu, que se mantiene cerrado al tránsito peatonal desde el 26 de diciembre pasado.

Según informó el alcalde, los responsables de la Demarcación han encargado un informe técnico de la ladera con un presupuesto que ronda los 30.000 euros para dar con la solución que permita actuar con urgencia en esta inestable ladera “en continuo movimiento y con desplazamiento de capas de tierra y rocas al paseo”. Eso sí, Costas descarta intervenir en el acceso al pedral de la Punta’l Pozu después del argayu que lo ocultó el diciembre de 2021.

En la reunión entre ambas administraciones también se ha hablado sobre la necesaria reparación de la escalera de acceso al pedral de Tereñes, dañada en los últimos peldaños desde hace algún tiempo. Costas entiende que es una intervención de mantenimiento y que debe ser el Ayuntamiento quien lo asuma, así que ya han solicitado “presupuestos para actuar”, ha añadido el alcalde.

La Demarcación de Costas también tiene previsto realizar una serie de mejoras en el parque de El Malecón, en la desembocadura del río San Pedro. En este ámbito, los representantes municipales pidieron reparar y reponer las compuertas existentes en el canal subterráneo que desemboca en El Muellín.

El alcalde de Ribadesella solicitó la autorización para hacer un “aparcamiento de temporada en las inmediaciones de la recta del Puente del Pilar, adosada a la urbanización Astursella”, dirigido a los usuarios de la playa de Santa Marina. Y para evitar los continuos daños del oleaje en el paseo marítimo de esta playa, el regidor pidió rematar el muro con un revestimiento en forma de “pecho palomo”. “Nos dijeron que podría resultar muy caro para todo el paseo y pedimos que se acometa en los tramos donde más daño causa el oleaje”, agrega.