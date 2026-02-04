El exjefe de gabinete de Maroto dice que no recuerda gestionar documentación de la empresa del ‘caso hidrocarburos’

Juan Ignacio Díaz Bidart, quien fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria, ha acudido este miércoles a declarar a la Audiencia Nacional, citado como testigo en la causa que mantiene imputado al comisionista Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Sentado ante el magistrado Santiago Pedraz, Díaz Bidart ha asegurado que no recuerda haber gestionado documentación sobre Villafuel (la empresa para la que la supuesta trama intentaba conseguir una licencia de operador), según detallan fuentes jurídicas. De hecho, según ha apostillado, él no tenía competencias para la emisión de ese permiso. También ha admitido que se reunió en una ocasión con Rivas y la empresaria Carmen Pano, aunque minimiza esa cita como un mero trámite de minutos, al que también acudieron técnicos y que se encuadra dentro de los habituales encuentros que tenía a petición de instituciones.

La citación de Díaz Bidart se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregase el pasado diciembre un nuevo informe al juez sobre la presunta red corrupta, donde se apuntaba que la “organización criminal” destinó “un millón de euros” a intentar extender sus tentáculos por la Administración para conseguir esa licencia de operador para Villafuel. Este supuesto plan delictivo implicaba que Aldama echase mano de la red de influencias que había tejido con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, e incluía la “compra de la voluntad” del entonces titular de Transportes y de cargos públicos.

Ese análisis policía añadía: “Esa influencia fue canalizada a través de Koldo García, quien mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales: entre ellos, el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart; y el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Marc Isaac Pons”. Sin embargo, este miércoles, Díaz Bidart ha descartado que él hiciese ninguna gestión relacionada con Villafuel.

El exjefe de gabinete de Maroto ya declaró como testigo en mayo de 2025 en el Tribunal Supremo por el mismo asunto: en esa ocasión, en el proceso abierto por el llamado caso Koldo —ya que la trama compró una casa en La Línea de la Concepción (Cádiz) de la que disfrutó Ábalos—. Entonces, mantuvo una línea similar a la de este miércoles. Díaz Bidart contó que, a raíz de estallar ese escándalo, recordó que mantuvo una reunión el 28 de diciembre de 2020 con miembros de una empresa de hidrocarburos, a la que asistieron otros técnicos del Ministerio; que les dijeron que no tenían competencias sobre la licencia de la que hablaban; y que creía que al principio de ese encuentro había estado Koldo García, que era quien había tramitado esa cita.

Por su parte, el exjefe de gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica, Marc Pons, compareció la pasada semana ante el juez y dijo que se vio varias veces con Koldo García, pero desvinculó esos encuentros de cualquier gestión para conseguir la licencia para Villafuel.