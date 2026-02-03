El presidente de Adif: “Trabajaremos día a día para revertir esa sensación de inseguridad que parece que flota”

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, este martes.

Luis Pedro Marco de la Peña se pronuncia sobre la situación ferroviaria en la comisión de investigación sobre el apagón. “Adif es un afectado, no es un responsable. No puedo decirlo de otra manera”, afirma sobre la crisis eléctrica

Luis Pedro Marco de la Peña tiene el rostro serio. Acostumbrado a estar alejado de los focos y que su nombre sea un personaje secundario para el ciudadano corriente, el accidente de Adamuz y el caos ferroviario de estas últimas semanas ha puesto su nombre en los informativos y en las portadas de los diarios. Ataviado con un traje azul, corbata verde y gafas de pasta negras, ha llegado este martes a la comisión de investigación sobre el apagón puntual, la quinta que el PP ha puesto en marcha con su mayoría absoluta en la cámara en esta legislatura.

El responsable de la entidad pública que construye, gestiona y mantiene la infraestructura ferroviaria en España ha sido citado en el Senado este lunes para explicar cómo fue el fundido a negro total que vivió el país en 2025. Los populares consideran que, como se produjeron faltas de suministros eléctricos en algunas vías y trenes en los días previos a aquel 28 de abril, esto fueron, de alguna manera, pistas muy claras para saber que vendría un apagón después. Marco de la Peña, eso sí, ha sido tajante: “Adif es un afectado, no es un responsable. No puedo decirlo de otra manera”.

Para entender el caos ferroviario que acecha estos días a España –con una sensación de inseguridad entre los ciudadanos y retrasos constantes en la alta velocidad— un senador de Esquerra Republicana no ha podido acudir a esta comisión porque se encuentra en un AVE que lleva más de tres horas de retraso. Un senador del PP, al escuchar esta frase, ha soltado en voz alta:

–¡Chéee!

Se entiende que crítico. La senadora de ERC que ha sustituido a su compañero, ha dicho al presidente que el sistema ferroviario de Cataluña es un “caos”. El presidente de Adif ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. “Evidentemente”, ha observado, “los sucesos que ahora nos están embarrando a todos pueden afectar a los ciudadanos en esa percepción. Trabajaremos día a día para revertir esa sensación de inseguridad que ahora parece que flota cuando se nombra la palabra Adif”.

Marco de la Peña ha comparecido sin subir el tono, pese a que Vox y PP han buscado recovecos para sacarle de sus casillas, sin éxito. “El destino ha querido que su comparecencia se retrase unas semanas”, ha comenzado la senadora popular Elena Castillo. “Somos conscientes de que han pasado dos semanas desde el accidente de Adamuz, un suceso que ha dejado dolor y una comprensible sensación de impotencia en la ciudadanía y las familias. Agradecemos por ello que haya venido a esta comparecencia”.

Castillo ha leído durante siete minutos un texto sobre la tesis que ella y el PP tienen sobre el apagón eléctrico y ha lanzado una pregunta. ¿Está en condiciones Adif de seguir sosteniendo los objetivos de electrificación tras los eventos del apagón y los accidentes o hay un riesgo de forzar la máquina?

—Me hace unas preguntas que voy a contestar en mi condición de consumidor de energía.

Marco de la Peña ha explicado cómo funciona el sistema de Adif con la red eléctrica. La electricidad que llega a los trenes viene a través de Red Eléctrica Española. Si falla, un sistema alerta del mismo. “En el apagón he sido un afectado. En el mes de abril yo tengo conocimiento casi inmediato porque el primer apagón es potente y nos deja sin luz en todo el corredor Madrid-león y desde el centro de control nos avisan de que hay un problema”. La senadora del PP ha sacado entonces una primera conclusión.

—La realidad es que no se ha actuado de forma anticipada.

“No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho”, ha contestado el presidente de Adif, que ha recordado que un representante de Red Eléctrica Española ya dijo el 20 de noviembre en esta comisión que el origen del apagón no tiene nada que ver con Adif. “Somos sufridores de un defecto de suministro. Adif es un afectado”, ha insistido. El PP ha concluido que el ministro Óscar Puente debería dimitir y el propio Marco de la Peña también. “El dolor no entiende de siglas. La sociedad merece respuestas claras cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas y la gestión de las infraestructuras”.

La senadora de Vox ha ido con todo. “No había planes, esto es inadmisible en una infraestructura crítica. Esto no es un incidente. Cuando un sistema falla, lo excepcional pasa a ser una evidencia. ¿Sabe quién es el responsable?”. Marco de la Peña ha pedido entonces una aclaración. “¿Del apagón? Adif, no”.

–¿Cree que es el Gobierno?

—No estoy para que…

—Responda. ¿Sí o no?

—Yo creo que no.

“Adif funciona de maravilla. Va sobre ruedas”, ha dicho entonces la senadora de Vox. “¿Vive el tren el mejor momento de su historia?”. No ha habido respuesta. Y ha puesto cifras ferroviarias al día del apagón. 50.000 afectados y 1.870 trenes.

La senadora de ERC ha sido muy muy crítica con el presidente de Adif. “Esperamos respuestas claras sobre el colapso ferroviario de Cataluña”. El presidente de Adif se ha ceñido a la comparecencia del ministro Puente hace unos días y a la que hará esta tarde en el Congreso. “Fui tres días de la semana pasada a Cataluña. Hemos dado cumplida respuesta”.

—¿Y cuando esta mañana fallan?

—Adif ha informado a través de las redes sociales. Cuando tengamos claro, lo daremos.

—¿La línea ferroviaria tenía problemas de señalización después del apagón?

—Son muchas líneas. No es objeto de esta comparecencia.

ERC ha anunciado que va a pedir también su comparecencia en la comisión de transportes del Congreso. Tras ERC, ha comparecido el senador de Junts, Joan Bagué. Bagué ha dicho que él está aquí porque sustituye a otro compañero que viaja en un tren que había salido de Tarragona hace seis horas y que todavía no ha llegado a Atocha. “Se ve que la cosa sigue igual”.