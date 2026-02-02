Sánchez presenta este martes en la Cumbre de Gobiernos de Dubái el nuevo fondo soberano español

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentará este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebrará en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el fondo soberano español España Crece. El presidente anunció en enero este instrumento financiero con el propósito de mantener el pulso de inversión pública más allá de 2026, cuando expiran los fondos Next Generation europeos. El proyecto, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), estará dotado en principio con 10.500 millones de euros de los fondos europeos que aún no se han gastado del plan puesto en marcha por la Unión Europea para paliar los efectos económicos de la pandemia. Más allá de esa aportación inicial, el “objetivo es movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales e internacionales” para mantener en el futuro la transformación de la economía española que han impulsado los fondos europeos desde la pandemia de covid-19.

Sánchez viaja este lunes al país del golfo pérsico para participar en la World Government Summit (GWS), un foro que se celebra desde 2013 y al que está previsto que asistan más de una treintena de mandatarios para analizar cómo hacer frente a retos comunes. La cumbre tiene por lema este año Configurando los Gobiernos del futuro y pretende, según sus organizadores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver esos retos a los que se enfrenta la humanidad. Sánchez coincidirá en Dubái con los presidentes de Suiza, Guy Parmelin; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; Sierra Leona, Julios Maada; y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otros.

El presidente del Gobierno llegará a Dubái en la noche de este lunes y concentrará su agenda en la jornada del martes, en la que será su tercera visita a Emiratos Árabes Unidos en cuatro años. Intervendrá ante el plenario de la cumbre, participará en un evento sobre automoción y mantendrá una serie de reuniones y contactos con empresarios españoles con intereses en el país, con representantes de fondos soberanos y con otros líderes asistentes al encuentro. Aprovechará esta cita para presentar en el exterior el fondo soberano español España Crece.

La agenda de Sánchez incluye una reunión con el primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y con otros miembros de su Gobierno. Esta reunión, según el Ejecutivo, permitirá seguir reforzando la relación bilateral con la renovación del memorando de entendimiento en materia de administración digital y buen gobierno firmado en 2022.

El fondo que se presentará en Dubái invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.