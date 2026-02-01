El último gran escudo de Sánchez

Óscar Puente no para de decir estos días que en este momento no le importa nada su carrera política. El ministro de Transportes, responsable máximo de gestionar las dramáticas consecuencias del primer accidente mortal de la alta velocidad española, que ya se ha cobrado 46 vidas, está concentrado en cosas más complicadas y más urgentes, explica. Tiene una investigación abierta sobre las causas del accidente muy delicada, con 46 familias que exigen “la verdad”, y la promesa de Pedro Sánchez de ofrecérsela. Tiene la línea Madrid-Sevilla bloqueada. Tiene retrasos de horas en la de Madrid-Barcelona. Tiene Rodalíes al borde del colapso después de otro accidente mortal. Pero aunque él no le dedique tiempo, a su alrededor, en el Gobierno y en el PSOE, hay mucha gente preocupada: ¿sobrevivirá políticamente Puente a una tragedia como esta?

Contra todo pronóstico, la respuesta más extendida dentro del Gobierno y distintos sectores progresistas es sí. Pedro Sánchez ha decidido apoyarle sin fisuras si no hay nada que pruebe que el ministerio tuvo una responsabilidad directa en la tragedia. “Lo estamos mirando con muchísimo detalle y no vemos absolutamente nada que indique que no se siguió el protocolo, que se hizo algo mal por decisiones políticas, que hubo algún error de bulto en la obra o en los controles”, señala una fuente de La Moncloa. Mientras sea así, Sánchez apoyará a Puente y el ministro tampoco piensa dimitir porque, como explicó en EL PAÍS, solo lo haría si “por acción u omisión” él hubiera tenido responsabilidad directa en la tragedia.

“No tiene sentido que un ministro caiga por una soldadura, si es que finalmente es eso. Hay una cadena de responsabilidades en algo así”, señalan otras fuentes del Gobierno. “Óscar está actuando muy bien. Muy serio. Sin distraerse. Haciendo lo que hay que hacer”, señala un ministro de peso. Puente, el ministro más extremo, el que sale con más dureza al combate contra el PP y Vox, ha optado estos días por el otro costado de su perfil, el mismo que sacó en la crisis de la dana: el de gestor, el del alcalde que fue durante ocho años, el del político capaz de aguantar dos horas y media de rueda de prensa o siete horas de dura comparecencia en el Senado con peticiones de dimisión de PP, Vox y Junts armado de detalles técnicos y datos y salir relativamente indemne.

En el partido de Feijóo recuerdan que han pedido formalmente su dimisión y creen que no puede aguantar en el cargo. “Está más preocupado de las redes sociales que de las redes ferroviarias”, objetan fuentes de Génova, que añaden que “mentir le inhabilita para seguir como ministro”, en referencia a las explicaciones de Puente sobre la renovación “integral” de la vía.

Para la oposición, Puente es un cadáver político que no podrá remontar esta crisis. Pero para el Gobierno, y sobre todo para Sánchez, el ministro sigue siendo un gran valor y el último gran escudo del presidente, uno de los pocos que puede frenar algunos golpes dirigidos contra él.

Puente se sitúa siempre en los debates internos como un posible sucesor de Sánchez, un puesto en el que figura con fuerza el president Salvador Illa. ¿Hará esta crisis caer al ministro de Transportes de esa quiniela? En esto ya hay más división de opiniones. Algunos creen que tendrá un coste demasiado alto para él, incluso aunque lo haga bien, pero otros piensan que podría seguir aspirando a todo si demuestra que también puede gestionar la situación y resolver bien la mayor crisis ferroviaria desde que empezó la alta velocidad en 1992.

“Hay que esperar a ver en qué queda todo en la parte política. En la gestión ha cambiado el perfil más provocador y beligerante en redes y ha apostado por un perfil como el que tuvo en la dana, un perfil de crisis, de ponerse manos a la obra, de trabajador incansable. Ese perfil es positivo. En el momento en el que entra en el enfrentamiento con el PP como en la comparecencia del Senado creo que pierde parte del valor que gana de la otra manera, pero humanamente creo que es muy difícil sustraerse a todo eso”, considera la politóloga Cristina Monge.

En cuanto a la opinión pública, la analista entiende que su imagen “va a quedar de alguna forma asociada al accidente. Si es cierto que se postulaba como sucesor de Sánchez esto le quita cualquier opción”. “Ahora bien, dudo mucho que si finalmente se confirma que ha habido un problema de una soldadura que no se ha detectado en las revisiones que se han hecho de forma reglamentaria, eso tenga ninguna responsabilidad política para un ministro. Otra cosa es que las revisiones no se hubieran hecho o se hubieran detectado problemas y no se hubiera hecho caso”, añade.

Quienes conocen a Puente cuentan que estos días está muy afectado anímicamente. “Aunque parezca de hierro y vaya de duro no es así. Pero eso no significa que se vaya a rendir ni a bajar los brazos. Le duele que se cuestione su gestión, la apuesta de este Gobierno por la modernización del transporte y en concreto del modelo ferroviario”, afirma un miembro de la cúpula del PSOE, que recuerda que en sus ocho años como alcalde de Valladolid ya hizo una apuesta muy grande por la movilidad sostenible, que siempre ha defendido “a capa y espada”.

El rostro cariacontecido del ministro el martes en el Congreso junto a Sánchez resumía la gravedad de la última crisis. Él mismo reconocería el jueves que estos 11 días ha dormido tres horas de media. “¡Vamos equipo! ¿Estáis fuertes? Venga, que yo estoy fuerte”, ha animado a su núcleo duro en el ministerio, procedente en gran medida de Valladolid. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, fue gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA), la empresa encargada del transporte urbano en Pucela y secretario general de movilidad sostenible del ministerio. José Alfonso Gálvez, director general de Estrategias de Movilidad, también fue gerente y jefe de tráfico de AUVASA. “Se rodea de gente con perfiles muy técnicos. No le cuesta admitir que él no controla una cosa, pero busca a quien más sepa de eso para que saque adelante lo que quiere. Se está echando todo el peso encima y lo ha hecho muy bien, a nivel de transparencia incluso ha dado más explicaciones de las que institucionalmente se debería de exigir a cualquier político, pero él siempre ha sido así. Es una persona que no se esconde”, valora un compañero de batallas de su época en el Ayuntamiento y que no le ve débil “aunque sí tocado”. “Pero se brega muy bien en la adversidad”, subraya.

Puente se ha convertido en el escudo del Gobierno asumiendo la gestión de la catástrofe en primera persona, mientras Sánchez reducía su exposición pública. “A Óscar le odias o le amas, es muy de extremos. La gente a la que le ha ido resolviendo los problemas le adora. Pero claro, luego sus enemigos son archienemigos a muerte… Y no solo en la derecha”, apunta un responsable de la dirección de Castilla y León. “Óscar es su peor enemigo. Tiene mucha soberbia y esa imagen de buen gestor que trata de plantear, de estadista, con un tono monacal y una pátina de falsa humildad es muy difícil de compaginar con esa imagen que él mismo ha construido durante los últimos años y que mantiene en redes”, apunta un dirigente territorial que le conoce de sus tiempos de concejal y que añade que “es una ofensa” compararle con Carlos Mazón en su gestión de la dana.

“Óscar no es de los que se arruga y se viene arriba fácil, ha demostrado capacidades para reinventarse y para sobreponerse. Es correoso, le hemos visto reponerse de etapas de absoluta indigencia orgánica y política en su propia ciudad”, resalta un dirigente socialista de Castilla y León con mucha influencia y que tampoco es de la cuerda de Puente. Un ejemplo: se estrenó como candidato al Ayuntamiento de Valladolid en las elecciones de 2011 —medio año antes que las generales en las que el PP regresó a La Moncloa con mayoría absoluta, en unos comicios en los que muchos alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE fueron castigados en las urnas por la crisis— con el peor resultado del PSOE en la ciudad, con el 27% de votos (casi la mitad que el PP) bajando de 13 a 9 concejales. Cuatro años más tarde sucedió a Francisco Javier León de la Riva, el incombustible regidor popular que gobernaba desde 1995.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves en el Senado. Pablo Monge

“Óscar persistió y consiguió salirse con la suya, se repuso a derrotas electorales importantes. Desde esa etapa también se mantuvo ausente de las peleas en la federación, él estuvo muy centrado en su provincia y se reenganchó cuando llegó Pedro”, abunda otro peso pesado de la federación castellano y leonesa. En las primarias de 2017, Puente fue uno de los defensores más fervientes de Sánchez. Desde ese momento conectó con la militancia y se convirtió en uno de los favoritos de las bases socialistas. En uno de los referentes del PSOE que mejor conecta con los afiliados, que se caracterizan por situarse más a la izquierda que el establishment del partido.

Las opiniones sobre si queda tocado pensando en una futura carrera de sucesión de Sánchez varían. “Está achicharrado”, dice un crítico. “Nadie piensa en el día después, Pedro está reconduciendo la situación con los socios. Dicho eso, esto hasta puede reforzar a Puente, que es el animal político más potente detrás del presidente”, apunta un defensor, que recalca que el presidente “tiene ahora de escudera a María Jesús [Montero] que se va en unos meses a Andalucía y no se quedaría muy sobrado: Puente tiene punch político, discurso y gestión”.

“Oscar es como una máquina apisonadora, fija el objetivo y va a saco. Es super currante, no conozco un perfil político de ese estilo. Echa todas las horas que tenga que echar a lo que haga falta, moviliza a lo que haga falta y a quien haga falta para conseguir lo que quiere. Eso sí, tiene un carácter difícil… Es de los que o aportas o aparta”, comparte un antiguo alcalde socialista cercano a Valladolid. También sabe dar marcha atrás a decisiones peliagudas para su partido como la de suprimir las paradas de alta velocidad en Zamora. El secretario general de Castilla y León y candidato en las elecciones de marzo, Carlos Martínez, anunció en diciembre que la reposición de paradas de AVE en Sanabria se realizaría “en unas semanas”.

“El domingo del accidente me pareció espectacular cuando salió a la una de la mañana. Sacó de dentro el alcalde que ha sido, fue una respuesta rápida que solo se puede ver en alguien que ha estado al frente de un Ayuntamiento”, alaba a Puente un líder territorial. Los ataques del PP por entender que había mentido al decir que se había renovado la línea de forma integral también han suscitado apoyos al ministro. “Cuando tú has hecho una renovación integral, lo de integral no significa que sea todo. Si yo hablo de una renovación integral de un polideportivo, yo no tiro el polideportivo y lo hago nuevo”, cierra filas uno de los principales regidores del PSOE.

“Óscar va a jugar a la transparencia absoluta, a veces eso hace que te aceleres y des datos inexactos o que se entiendan mal. El exceso de transparencia le pone en esta situación. Óscar no va a hablar sin informes, él no es ingeniero -es licenciado en Derecho-, no va a mentir pero eso puede hacer que dé información en tiempo real a la que falten datos o no se comprenda en su contexto. La inmediatez contrasta con la fiabilidad. Está ofreciendo tanta información que puede haber desajustes”, sostienen en el que fuera su equipo municipal.