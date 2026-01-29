El consejero andaluz de Emergencias: “La Junta desechó siempre la posibilidad de la confrontación”

Nada que ver con lo vivido horas antes en el Senado durante la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue recibido con gritos de ¡dimisión, dimisión! Aún conmocionados por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) la mayoría de los grupos del Parlamento andaluz han unido sus voces para destacar la coordinación entre todas las administraciones para atender a las víctimas del brutal descarrilamiento que ha costado la vida a 45 personas, la mayoría de ellas de la provincia de Huelva.

En un debate de guante blanco, aunque con recados de que se exigirán explicaciones y responsabilidades, solo Vox marcó líneas rojas: su portavoz, Rafael Segovia, no ha dudado en calificar de “negligente” la actuación del Gobierno central, al tiempo que ha mostrado sus “dudas” sobre los servicios gestionados por la Junta de Andalucía.

A petición propia y de los grupos socialista, popular, Por Andalucía y Mixto-Adelante, el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la coordinación de todas las administraciones y el trabajo en común de todos los profesionales desde que se recibe la primera llamada a las 19:44:51 horas del 18 de enero en la que se informa del vuelco de un tren Iryo en la línea férrea Córdoba-Madrid.

“Apenas 3 minutos después de recibir la primera llamada, se movilizaron todos los recursos disponibles, llegando el primer sanitario a la zona a las 20.02.Y es que, pese a la dificultad de acceso al sitio en el que se produjo el descarrilamiento, 39 ambulancias más llegaron al lugar de los hechos en los 40 minutos siguientes. Es decir, prácticamente llegaba una ambulancia cada minuto”.

Pero además de la cronología y el agradecimiento a todas las instituciones públicas que trabajaron ese día y los posteriores al accidente, Sanz ha querido subrayar que el Gobierno andaluz no tuvo la tentación de sacar tajada política del primer accidente mortal en la línea de alta velocidad que ha dejado incomunicada por tren a Andalucía. “La Junta desechó siempre la posibilidad de la confrontación con otras administraciones. No sirven absolutamente de nada a las víctimas en medio de tanto dolor. La respuesta fue rápida, proporcionada y segura. Los recursos fueron los necesarios, cuando fueron necesarios y donde fueron necesarios”, ha dicho.

Vox, el único en poner enfásis en los “fallos”

Ha sido Vox el único en poner énfasis en los “fallos” de la Junta, a raíz de los testimonios de los pasajeros del tren Alvia, cuyos vagones 1 y 2 fueron sacados de la vía por los últimos del tren Iryo. “¿Cuánto tiempo tardaron en llegar al tren Alvia?”, le ha preguntado a Sanz. El responsable de las Emergencias andaluzas no ha respondido con exactitud y ha reconocido: “El acceso de un tren a otro no era posible. Se llegó a pie y en camilla en las condiciones más dramáticas que se puedan imaginar. No había acceso. Sería tremendamente injusto poner en discusión el papel de nuestros servicios sanitarios y de la Guardia Civil. Llegaron en el menor tiempo posible”, ha dicho.

El resto de los grupos han hecho una defensa cerrada de los servicios públicos, sin reproches gruesos. El socialista Mario Jiménez, que se ha emocionado al trasladar su pésame y al recordar a amigos fallecidos en el Alvia, ha hecho un reconocimiento de todos los servidores públicos y ha pedido “investigar las causas hasta llegar hasta el final”. El portavoz del PSOE ha asegurado que “el Estado y todas las instituciones que lo conforman han estado a la altura. Con lealtad mutua. Juntas son más fuertes y eficaces. Eso ha podido ser así porque solo un Estado fuerte con servicios públicos bien financiados es capaz de responder con agilidad. El pueblo salva al pueblo a través de sus instituciones, con los impuestos e impidiendo la privatización de los servicios públicos fundamentales”.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha pedido reflexionar sobre cuánto de lo sucedido ha podido ser evitable para que no se vuelva a repetir. “Hay que tener toda información, no para el reproche sino para la evaluación colectiva”. Nieto ha aprovechado para pedir la inclusión como trabajadores públicos del personal del 112 Andalucía y la inversión en infraestructuras viarias. También ha afeado a la Junta su “silencio” ante el “mercadeo” de algunas empresas de transportes alternativas que han subido sus precios. Ha aludido, sin citarlo expresamente, al caso de los cribados del cáncer de mama. “No era necesario explicar en una rueda de prensa cómo se sacaba el cuerpo de las dos últimas víctimas. Esa sobreexposición no es positiva y contrasta con la falta de datos de otras víctimas por proteger sus datos”.

Sanz ha recibido la felicitación del portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García. “Este Gobierno lo ha hecho bien. Gracias, consejero y a todo el equipo de la consejería”, ha dicho el izquierdista que ha extendido este reconocimiento a la Delegación del Gobierno, ayuntamientos y diputación de Córdoba. “Cuando las cosas se ponen duras siempre nos salvan los servicios públicos que se pagan con impuestos” García ha dicho que el mejor homenaje a las víctimas es “una investigación hasta el final y no si funeral debe ser laico o religioso porque en Andalucía nunca eso ha sido importante”. También el portavoz de Adelante ha lanzado preguntas sobre el papel de Adif. “No es una empresa pública es una carcasa pública, pero el mantenimiento está externalizado. Eso genera descontrol y problemas de fiscalización. Pido un debate sereno y tranquilo”.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha avisado de que ahora “entramos en el tiempo de pedir explicaciones, porque es una obligación. Máxima responsabilidad y prudencia pero eso no significa que no se pidan responsabilidades. Están fallando muchas cosas en la alta velocidad. Toca ahora restablecer la seguridad. No compartimos la frase de que las tragedias suceden, hay que inspeccionar toda la red ferroviaria de Andalucía”.

El pleno comenzó con un minuto de silencio antes de la lectura de una declaración institucional pactada por los cinco grupos de la Cámara sobre las 45 víctimas del accidente de Adamuz. El Parlamento de Andalucía ha secundado la petición para entregar la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz por su ayuda en el accidente ferroviario del 18 de enero y que “ha dado un ejemplo luminoso”. La Cámara expresa su condolencia hacia las familias de las víctimas destaca la rápida actuación de los servicios de emergencias y servicios públicos, en particular agradecen a los bomberos y a la atención psicológica que atendieron a las víctimas y familiares, informa Raquel García Rodríguez.