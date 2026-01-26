Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso el 11 de febrero para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios

Puente acudirá este jueves al Senado, como reclamaba el PP. Los socialistas acusan a Feijóo de ser “heredero” de la gestión del 11-M, el ‘Prestige’, el Yak 42 o el Metro de Valencia

Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el 11 de febrero para rendir cuentas sobre los accidentes ferroviarios que provocaron la semana pasada 45 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y la muerte de un maquinista de Rodalies en la provincia de Barcelona. El presidente lo hará tres días después de las elecciones en Aragón, en la primera semana que el pleno del Parlamento recuperará la actividad ordinaria este año. Enero es un mes inhábil y la primera semana de febrero no habrá actividad parlamentaria debido a que coincide con la última semana de la campaña aragonesa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dará explicaciones este jueves en el Senado, donde el PP, que controla la Cámara alta con mayoría absoluta, ha solicitado la presencia del presidente del Gobierno en un pleno monográfico sobre la crisis ferroviaria. En lugar de Sánchez asistirá Puente, según fuentes de La Moncloa, que explican que el artículo 108 de la Constitución establece que “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

El presidente del Ejecutivo solicitó su comparecencia el viernes pasado con el objeto de “dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario”, según figura en la petición elevada al Parlamento.

La ejecutiva federal del PSOE ha cerrado filas con la gestión de Puente de los accidentes ferroviarios como ya hizo Pedro Sánchez el domingo en un mitin en Huesca. La portavoz de la dirección socialista, Montse Mínguez, ha afirmado que en la reunión de la cúpula en Ferraz han mostrado su “reconocimiento expreso” al ministro de Transportes por ser un “ejemplo de transparencia” y “de rendición de cuentas”.

“Desde el primer minuto ha estado dando la cara, ofreciendo comparecencias que no [se] habían visto nunca, horas y horas de ruedas de prensa atendiendo a todas las preguntas de los periodistas, respondiendo e impulsando con celeridad y a medida que se van conociendo todas y cada una de las preguntas que tenemos abiertas sobre esa investigación de qué es lo que ocurrió”, ha defendido la portavoz.

Mínguez ha arremetido a continuación contra el PP después de que Alberto Núñez Feijóo haya criticado al Gobierno de querer “confundir” sobre las razones del accidente de Adamuz con su política de comunicación. “Es responsabilidad, es gobernar, si a Feijóo conocer datos le confunde es porque el PP no está acostumbrado a manejar datos. No se puede criticar que conocer datos es una confusión, las confusiones son los bulos, son los disparates y las desinformaciones que estamos conociendo y que tratamos de desmentir y que el ministro Puente trata de desmentir día sí y día también”, ha cargado Mínguez. “Al PP le confunden los datos porque nunca, jamás en la historia de su partido cuando han tenido que gestionar una tragedia, han utilizado los datos. Nunca han utilizado la verdad, siempre ha sido por las víctimas, por los periodistas, por los trabajos de los equipos de investigación, abogados, jueces, y jamás por los responsables políticos del Partido Popular. La diferencia es tan brutal en cómo se gestionan las tragedias que el PP no lo puede soportar”, ha sentenciado.

El PSOE ha elevado el tono después de que el PP redoblase su ofensiva contra Puente para erosionar al Gobierno. “El problema del PP es la hemeroteca, no le interesa la verdad, entiende la política como un arma para su propio uso, así que basta de dar lecciones, de hipocresía y de usar a las víctimas. El PP es heredero de cómo se gestionó el 11-M, el Prestige, el Yak-42 o el Metro de Valencia”, ha incidido Mínguez, recordando la polémica gestión por parte de administraciones populares de algunas de las peores crisis que ha sufrido el país las últimas décadas.

Sánchez ya diferenció entre la gestión de uno y otro partido en su mitin de este domingo en Huesca, donde explicitó su apoyo a Puente. “Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, eficacia, transparencia y unidad, afirmó, distinguiendo de ese modo la reacción del Gobierno de la del PP en otras catástrofes, como la gestión de la dana de Valencia.

”El PP es protagonista de urdir todo un relato alrededor de Carlos Mazón que ha llevado a que un año y medio después Feijóo se haya tenido que sentar ante una jueza para decir la verdad”, ha incidido Mínguez. La Mesa de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, acordó la semana pasada la comparecencia de Feijóo el 2 de febrero en el Congreso para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores, en las que afirmó que Mazón le tuvo informado “en tiempo real”. “Es inmoral que se mienta en una tragedia y debería inhabilitarlos a todos. Como tienen tanta cara dura cuando todavía no sabemos qué pasó en la dana. Con ese historial, como mínimo les tendría que invitar al silencio”, ha concluido la portavoz del PSOE.