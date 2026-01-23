Feijóo comparecerá en la comisión de la dana del Congreso el 2 de febrero

La Mesa ha acordado que el ex jefe de gabinete de Mazón acuda a la Cámara baja el 9 de febrero

La Mesa de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este viernes citar a comparecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo 2 de febrero a las 11.00 para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores.

Ese mismo día, en sesión de tarde, a las 15.30, la Mesa ha citado a una trabajadora del 112. Asimismo, según fuentes parlamentarias, la comisión ha acordado la comparecencia del que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para el lunes 9 de febrero a las 15.30.

El objetivo de los partidos que han solicitado la comparecencia de Feijóo, y muy particularmente de Compromís, es para qué aclare qué información recibió sobre la gestión de la catástrofe por parte del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y sobre sus posteriores declaraciones públicas. En un principio se barajó la posibilidad de llamar a Feijóo para que acudiera al Congreso a esa comisión la semana que viene pero ahora se ha optado por trasladar esa sesión para la primera de febrero.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha sido en estos meses uno de los más duros contra Feijóo, del que reclamó su dimisión y llegó a tachar al propio PP de “organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros”.

La citación el 2 de febrero de Feijóo ocurrirá así después de que el líder del PP haya admitido ya ante la jueza que investiga la gestión de la dana ―que dejó 230 muertos en 2024― que no recibió del presidente valenciano, Carlos Mazón, toda la información que en su día avanzó. El pasado 24 de diciembre, el líder del PP envió a la jueza los mensajes de WhatsApp que le remitió el expresidente de la Generalitat el día de la catástrofe. Días después Feijóo aportó también, a petición de la magistrada, los mensajes que él envió a Mazón.

El líder del PP había proclamado inmediatamente tras la riada que estuvo “informado en tiempo real” por Mazón la tarde y noche de la dana, pero más tarde admitió ante la jueza de Catarroja que no fue así.

