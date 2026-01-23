La Audiencia de A Coruña exculpa al cargo de Adif condenado por el accidente de Angrois

En plena crisis por el accidente ferroviario de Adamuz, la Audiencia de A Coruña ha hecho pública la resolución de los 108 recursos judiciales que se presentaron contra la sentencia de la tragedia de Angrois en 2013 y lo hace con un jarro de agua fría para las víctimas. El tribunal absuelve al excargo de Adif, Andrés Cortabitarte, y solo mantiene la condena contra el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, sentenciado a dos años y medio de cárcel como autor de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. Cortabitarte había recibido la misma pena por parte del juzgado de lo penal número 2 de Santiago de Compostela. El fallo, conocido este viernes y que es firme, considera que la causa del descarrilamiento fue solo la desatención continuada del conductor por mantener una llamada telefónica y sostiene que el excargo público actuó conforme a los estándares establecidos para la puesta en servicio de nuevas líneas. Una de las tres magistradas que conforman el tribunal ha emitido un voto particular contra la exculpación de quien fue responsable de Seguridad en la Circulación de Adif.

La absolución de Cortabitarte estima los recursos interpuestos por el ministerio fiscal, Adif, su aseguradora (AGCS) y el exalto cargo de la entidad contra la sentencia emitida en julio de 2024. La Audiencia Provincial no aprecia responsabilidad penal en su actuación porque no ve probada ninguna “acción concreta que el recurrente estuviera obligado a realizar y que omitiera”. Tampoco cree que el accidente se hubiera evitado si se hubiera realizado la evaluación completa de riesgos en la curva de Angrois que Adif omitió y que incluía tener en cuenta que en ese tramo no funcionaba el freno de emergencia ERTMS. “No cabe afirmar que el haber, supuestamente, omitido realizar las acciones descritas sea equiparable a provocar el resultado en el sentido de afirmar que lesionó o mató imprudentemente”, señala la Audiencia. Sobre las alertas de los maquinistas en relación a la peligrosidad de la curva, el fallo indica que “ninguna advertencia, ni general ni específica, llegó al recurrente”.

La Audiencia dictamina “la ausencia de base probatoria suficiente ni concluyente para mantener que el condenado debiera haber realizado otra evaluación de riesgos específica sobre el punto concreto de la línea, ni tampoco una integral o completa de todos los subsistemas, que no estaba prevista ni en la normativa nacional ni comunitaria aplicable”. Sobre las indemnizaciones, el fallo confirma la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, por lo que la aseguradora de la empresa pública (QBE) deberá pagar más de 22 millones de euros (12 millones para los familiares de los fallecidos y 10 para los heridos), una cifra que incrementa la marcada por el juzgado.

La Audiencia Provincial concluye en su sentencia de 268 páginas que el maquinista del Alvia cometió una imprudencia temeraria, es decir, grave, al infringir su obligación de prestar atención a la conducción “por mantener una llamada totalmente innecesaria que le distrajo de su fundamental obligación de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba”. “Ni atendió la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de forma continuada”, añade.

Las magistradas sostienen que la fuerte disminución de la velocidad que tenía que hacer el conductor en la entrada a Santiago, pasando de más de 200 kilómetros por hora a 80 para superar la cerrada curva de Angrois, “era una reducción escalonada” y “propia de la llegada a estaciones”. Esgrime que no existió déficit de formación ni infracción en la señalización existente, tal y como alegó la defensa del maquinista. “Lo que resulta claro es que ni el día del accidente ni en ningún momento desde la puesta en funcionamiento de la línea existió ERTMS en ese tramo, ni baliza que frenara el tren para el caso de que el recurrente no lo hiciera, y estas circunstancias le eran sobradamente conocidas”, mantiene la sentencia de la Audiencia.

Una de las magistradas del tribunal discrepa. Su voto particular esgrime sí “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo” y que el peso de la peligrosa curva sin ERTMS “fue conscientemente trasladado en su integridad al maquinista”. Marta Canales Gantes ve una “clara responsabilidad” responsabilidad de Cortabitarte porque “era exigible llevar a cabo una evaluación de riesgos completa de la línea antes de su puesta en servicio”. Desde la relevante “posición” que ocupaba, el responsable de Seguridad de Adif tomó decisiones que provocaron “un progresivo deterioro de la seguridad de la línea, lo que comportó un incremento de riesgo”, sostiene la magistrada. “Se ha demostrado que normativamente era exigible, y se omitió por el acusado la valoración del riesgo”, aduce. “Si el riesgo hubiese sido valorado, podría haberse eliminado”.