Suspendido el juicio contra Villarejo y López Madrid por acosar y apuñalar a la doctora Pinto

El juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid por por presuntamente acosar y acuchillar a la doctora Elisa Pinto ha vuelto a aplazarse. Estaba previsto que empezara el próximo 2 de febrero, pero el cambio de titularidad en el Juzgado de lo Penal Número 10 de Madrid ha obligado a suspenderlo sine die.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS explican que la juez que iba a encargarse del juicio ya no es la responsable de esa sede judicial, por lo que es inviable celebrar el juicio hasta que se nombre sustituto. Aunque el reemplazo llegara a tiempo, el nuevo titular tendrá que ponerse al día con los asuntos del órgano jurisdiccional, por lo que las fuentes descartan que se cumpla con el calendario fijado para la vista oral, para la que se había reservado casi un mes.

La Fiscalía pide 13 años y dos meses de cárcel para Villarejo y López Madrid por delitos de lesiones, coacciones, amenazas y contra la administración de justicia por unos hechos que se remontan a 2012. Según el relato del Ministerio Fiscal, en ese momento Pinto era jefa del servicio de dermatología del Hospital San Camilo, donde trabó conexión con la familia de López Madrid. Un año después empezó una relación de “estrecha” amistad con el empresario. Comenzó a recibir regalos, mensajes subidos de tono, fotografías sexuales explícitas ―que eran recíprocas― y a tener encuentros “deliberadamente” casuales en sitios públicos (tiendas, restaurantes y lugar de trabajo). Además, durante esos meses mantuvieron “largas” llamadas telefónicas y una relación vía emails.

En septiembre de 2013, López Madrid contactó con Villarejo, entonces comisario adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo era hostigar a Pinto, evitar que no le denunciara por ese supuesto acoso y, de paso, que pusiera a su disposición los medios policiales necesarios para desacreditar las eventuales denuncias.

Llamadas amenazantes, una visita y dos cuchilladas

A partir de ese momento, la doctora comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes amenazantes de López Madrid diciéndole, entre otras cosas, que había contratado a un comisario, al que describió como las “cloacas del Estado”, que era experto en generar coartadas falsas y en poner en su sitio a “chulas” como ella. Estas llamadas, “en principio”, eran anónimas con voz de mujer distorsionada a su número personal de móvil y al fijo de su domicilio familiar en las que le decían: “Puta no te acerques a López Madrid, me vale madres llevarte por delante”.

A finales de 2013, conforme relata Fiscalía, Villarejo y López Madrid se presentaron en la consulta de la dermatóloga para advertirla de que la estaban vigilando. El escrito de acusación computa hasta once acciones que van desde que un desconocido se acercó a la puerta del colegio donde estudiaba un hijo de la doctora que entonces tenía 10 años para decirle: “También estamos pendientes de vosotros”; a llamadas telefónicas donde se le avisaba: “Te vamos a matar”.

La primera agresión se habría producido el 13 de enero de 2014, cuando Pinto estaba dentro de su coche, parado en una calle, y un desconocido entró en la parte trasera y, “esgrimiendo un cuchillo”, se lo clavó en el hombro mientras decía “estás indefensa”. La segunda habría ocurrido ese 10 de abril, cuando Pinto iba con su hijo menor de edad en su vehículo y, tras bajarse para buscar el alzador para el niño, fue abordada en la calle por Villarejo, quien ―de acuerdo con la Fiscalía―propinó a la víctima un corte en el abdomen por encima de la blusa con un instrumento cortante mientras decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La doctora denunció su situación de hostigamiento hasta en 15 ocasiones.

Los sucesos en torno a Pinto y a López Madrid han tenido varias derivadas judiciales. La Audiencia Nacional acaba de concluir un juicio contra el empresario, el expolicía y su socio, Rafael Redondo, por cohecho, por la contratación de Villarejo para hostigar a la doctora. Por esos hechos, se enfrentan a hasta 6 años de cárcel.