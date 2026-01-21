España estudia la invitación de Trump para formar parte de la Junta de Paz de Gaza

El Gobierno español ha recibido una invitación del presidente Donald Trump para formar parte de la llamada Junta de la Paz que debe supervisar la reconstrucción de Gaza tras el alto el fuego acordado en octubre pasado entre Israel y la milicia yihadista Hamás, pero “todavía no ha tomado una decisión” sobre si la acepta o no, según fuentes de La Moncloa. Las mismas fuentes han añadido que España está en consultas con sus socios y aliados invitados también a participar en este organismo diseñado y presidido por el propio presidente estadounidense.

Trump ya ha dejado claro que no se toma bien que algunos países declinen su invitación. Tras ser informado de que el presidente francés, Emmanuel Macron, no estaba dispuesto a participar en su junta, respondió con una amenaza. “Impondré un arancel de 200% a sus vinos y champanes y se unirá”. “Nosotros no cedemos ante los matones. Preferimos el respeto al abuso y el Estado de derecho a la brutalidad”, ha contestado Macron en el foro de Davos (Suiza).

Concebida inicialmente como un organismo para supervisar la reconstrucción de la franja, devastada tras dos años de bombardeos de Israel, la Junta de la Paz estaría presidida por el propio Trump, quien tendría amplios poderes, incluida la capacidad de decidir quién forma parte de la misma. Washington está pidiendo a los países que quieran tener un asiento permanente en este organismo que aporten al menos 1.000 millones de dólares.

Trump no oculta su propósito de que el mandato de la junta que presidirá no se limite a la reconstrucción de Gaza, sino que intervenga también en otros conflictos, lo que ha encendido todas las alarmas, ante el temor de que pretenda sustituir a las Naciones Unidas, una organización multilateral a la que ha pretendido socavar por todos los medios, por otra entidad de nuevo cuño dirigida por él. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha tenido que recordar que “la Asamblea General de las Naciones Unidas es el parlamento la familia de naciones” y durante ocho décadas ha servido para “promover la paz, fomentar el desarrollo sostenible y salvaguardar los derechos humanos. La humanidad es más fuerte cuando nos mantenemos unidos”, ha añadido.

Trump ha invitado a unirse a la Junta de la Paz a medio centenar de países, además de la Comisión Europea. Entre otros, la Rusia de Putin, que aún no ha respondido; o la Bielorrusia del dictador Aleksandr Lukashenko, que ha aceptado con entusiasmo, lo que los países europeos se han tomado como una provocación.

Washington tenía previsto que la creación de la Junta de la Paz se sellara formalmente este jueves en Davos, aprovechando la asistencia de Trump al foro económico, pero numerosos países, además de Francia, han expresado sus reparos. Rusia no ha revelado todavía si acepta la invitación, mientras que Israel ha rechazado la presencia de países islámicos como Turquía y Qatar.

En realidad, la Junta carecería de poderes ejecutivos y se limitaría a supervisar aplicación de la segunda fase del plan de paz para la franja, que incluye la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás. El poder ejecutivo quedaría en manos de un comité del que formarían parte el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el yerno de Trump, Jared Kushner, el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff o el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros.

El presidente Pedro Sánchez, que tenía previsto acudir este miércoles a Davos, ha cancelado su asistencia por el accidente ferroviario de Adamuz. Sí estará el jueves en el Consejo Europeo reunido con carácter extraordinario para responder a las últimas amenazas de Trump, que incluyen la imposición de aranceles a los ocho países que han decidido enviar equipos militares a Groenlandia a petición de Dinamarca como gesto de solidaridad ante los planes anexionistas del inquilino de la Casa Blanca.