El Gobierno califica de “ruin e inhumano” a Abascal mientras el PP mantiene la tregua en público

La política española mantiene una cierta minitregua ante el shock provocado por el accidente de tren de Adamuz, con 41 muertos confirmados de momento. El Gobierno y la Junta de Andalucía han exhibido unidad y lealtad, y este martes, tras el Consejo de Ministros, se ha mantenido ese tono en la rueda de prensa y se ha evitado cualquier choque con el PP.

De hecho, en este nuevo ambiente al menos temporal creado por la magnitud de la tragedia, fuentes del Ejecutivo aseguran que el lunes, después de que Alberto Núñez Feijóo señalara que el Gobierno no había trasladado ninguna información al PP, algo que contrastaba con el contacto permanente entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Transportes, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, llamó a su homóloga de Feijóo, Marta Varela. Las versiones de la llamada difieren entre los dos partidos, pero ambas muestran un cambio en la relación. Según el Gobierno, Rubio llamó para explicarle que la información que tienen es la que están haciendo pública y ponerse a su disposición para ofrecerle más. Según el PP, se limitó a agradecerle el tono de Feijóo en la rueda.

Fuentes del PP trasladan, sin embargo, un malestar que muestra que la tensión de fondo permanece entre los dos partidos. Recuerdan que con el accidente de Angrois, el más grave hasta ahora, Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Ana Pastor, en ese momento ministra de Fomento, le acompañó en la visita a la zona afectada. “Ni Sánchez ha llamado a Feijóo ni Puente le quiso acompañar en su recorrido por Adamuz. No nos quejamos de nada, pero el Gobierno está manipulando. No somos el partido del ‘pásalo’ ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre”, rematan las fuentes del PP.

Mientras con el PP las cosas se mantienen en un equilibrio inestable, pero diferente al de otras ocasiones, ya que no ha habido ningún choque oficial entre los dirigentes, el Gobierno sí ha subido el tono con Vox, que ha atacado al Ejecutivo desde el primer momento por el accidente.

Santiago Abascal escribió en redes sociales “el colapso de un Gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional”. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha calificado de “ruin e inhumano” al líder de Vox por estas críticas. “No iba a comentar nada de Vox, pero viendo las dos noches fatídicas que hemos pasado, todavía hay decenas de heridos hospitalizados, no hemos localizado todos los cadáveres, y la actitud de Abascal es ruin. Utilizar la tragedia, el miedo, para generar caos y desconfianza es una actitud antidemocrática, inhumana. Me gustaría que las personas que están siendo utilizadas por la ultraderecha sean conscientes. Somos mayoría los que estamos enfrente”, ha rematado.

Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado un informe sobre el accidente en el Consejo de Ministros y ha señalado que los técnicos sobre el lugar no se decantan aún por ninguna de las dos principales hipótesis, esto es, que fuera la vía la que se rompiera sola y provocara el descarrilamiento o que fuera el tren al descarrilar el que la rompiera. “Los expertos nos dicen que el accidente es algo que generaba muchas dudas, les parecía extraño. Es cierto que hay una vía fracturada, pero los expertos nos dicen, todas las hipótesis están abiertas. Estamos en fase de recuperación de los efectos necesarios para definir qué pasó, vamos a estudiar todos los rodamientos de los trenes que se hayan desplazado previamente. No podemos tener una hipótesis. Estamos en la fase inicial. Seamos rigurosos porque las víctimas es lo que quieren”, ha señalado el ministro.