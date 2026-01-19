Sánchez promete esclarecer las causas del accidente y destaca que “el Estado actúa unido”

Los dos grandes referentes políticos frente a una tragedia como la de Adamuz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que son de partidos rivales, han querido ofrecer una exhibición de unidad y lealtad desde el primer momento, con una comparecencia conjunta, y también un mensaje de la fortaleza del Estado frente a los movimientos antipolíticos que se están desatando ya en las redes sociales. Además, Sánchez, en una comparecencia sin preguntas, ha prometido que se sabrá toda la verdad de lo ocurrido y la causa del accidente y el Gobierno informará en cuanto tenga una respuesta. El presidente ha decretado tres días de luto, hasta el jueves a medianoche.

Frente a las batallas habituales en otras tragedias y a la posición de Vox, que desde el primer momento ha responsabilizado a Pedro Sánchez, Juanma Moreno ha evitado en todo momento ningún gesto de fractura y ha destacado la lealtad y la unidad. “Juntos llegamos más lejos y más rápido”, ha resumido.

En la misma línea, Sánchez agradeció la labor y el tono de Moreno y prometió esclarecer el accidente en cuanto sea posible. “Todos nos preguntamos cómo ha sido posible, qué ha sucedido”, ha explicado el presidente. “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad. Cuando conozcamos la respuesta, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos. Puedo garantizar a las víctimas que vamos a estar protegiéndolas, asistiéndolas y ayudándolas en todo lo que necesiten durante todo el tiempo que sea necesario”, ha rematado.

El mensaje político de los dos dirigentes, que comparecieron además acompañados por el alcalde de Adamuz el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, era muy claro frente a la ola antipolítica que ya se instaló en las redes en la dana de Valencia, con la idea de que el Estado no funciona y que “solo el pueblo salva al pueblo”. Frente a eso, tanto Sánchez como Moreno han querido mostrar unidad y la fuerza de los expertos del Estado, a los que han agradecido su labor. “Hoy es un día de inmenso dolor”, ha arrancado Sánchez. “Toda tragedia exige dos cosas: unidad en el dolor, unidad en la respuesta. El Estado ha actuado unido, coordinado, con lealtad”, ha dicho. De momento, todos los referentes políticos, salvo Vox, están manteniendo la prudencia y han optado por mensajes de unidad.