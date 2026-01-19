Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
ACCIDENTE DE TRENES EN ADAMUZ

Sánchez promete esclarecer las causas del accidente y destaca que “el Estado actúa unido”

El jefe del Gobierno y el presidente andaluz exhiben coordinación y lealtad en una comparecencia en la que ha decretado tres días de luto oficial

Rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Foto: PACO PUENTES | Vídeo: EPV
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los dos grandes referentes políticos frente a una tragedia como la de Adamuz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que son de partidos rivales, han querido ofrecer una exhibición de unidad y lealtad desde el primer momento, con una comparecencia conjunta, y también un mensaje de la fortaleza del Estado frente a los movimientos antipolíticos que se están desatando ya en las redes sociales. Además, Sánchez, en una comparecencia sin preguntas, ha prometido que se sabrá toda la verdad de lo ocurrido y la causa del accidente y el Gobierno informará en cuanto tenga una respuesta. El presidente ha decretado tres días de luto, hasta el jueves a medianoche.

Frente a las batallas habituales en otras tragedias y a la posición de Vox, que desde el primer momento ha responsabilizado a Pedro Sánchez, Juanma Moreno ha evitado en todo momento ningún gesto de fractura y ha destacado la lealtad y la unidad. “Juntos llegamos más lejos y más rápido”, ha resumido.

En la misma línea, Sánchez agradeció la labor y el tono de Moreno y prometió esclarecer el accidente en cuanto sea posible. “Todos nos preguntamos cómo ha sido posible, qué ha sucedido”, ha explicado el presidente. “El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad. Cuando conozcamos la respuesta, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos. Puedo garantizar a las víctimas que vamos a estar protegiéndolas, asistiéndolas y ayudándolas en todo lo que necesiten durante todo el tiempo que sea necesario”, ha rematado.

El mensaje político de los dos dirigentes, que comparecieron además acompañados por el alcalde de Adamuz el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, era muy claro frente a la ola antipolítica que ya se instaló en las redes en la dana de Valencia, con la idea de que el Estado no funciona y que “solo el pueblo salva al pueblo”. Frente a eso, tanto Sánchez como Moreno han querido mostrar unidad y la fuerza de los expertos del Estado, a los que han agradecido su labor. “Hoy es un día de inmenso dolor”, ha arrancado Sánchez. “Toda tragedia exige dos cosas: unidad en el dolor, unidad en la respuesta. El Estado ha actuado unido, coordinado, con lealtad”, ha dicho. De momento, todos los referentes políticos, salvo Vox, están manteniendo la prudencia y han optado por mensajes de unidad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_