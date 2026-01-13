Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
CONSECUENCIAS DE LA DANA

Feijóo será citado para comparecer en la comisión de la dana en el Congreso

PSOE y Sumar quieren que acuda a la Cámara baja el 27 de enero para dar explicaciones por los ‘whatsapp’ con Mazón

Laura Llach
Laura Llach
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será citado en la comisión del Congreso que investiga la dana para dar explicaciones. La mesa de la comisión, con mayoría de PSOE y Sumar, propondrá y votará su citación la próxima semana y se da por hecho que saldrá adelante, ya que ambas formaciones coinciden en impulsar la comparecencia, según indican fuentes parlamentarias. El objetivo es que Feijóo acuda el próximo 27 de enero para aclarar qué información recibió sobre la gestión de la catástrofe por parte del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y sobre sus posteriores declaraciones públicas, ha anunciado este martes en rueda de prensa Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís en el Congreso.

Ibáñez ha pedido la dimisión de Feijóo y ha tachado el PP de “organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros” tras el careo este lunes entre la exconsejera Salomé Pradas, principal investigada en el juzgado de Catarroja (Valencia), con el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. La posible citación de Feijóo ocurrirá después de que el líder del PP haya admitido ante la jueza que investiga la gestión de la dana ―que dejó 230 muertos en 2024― que no recibió del presidente valenciano, Carlos Mazón. El pasado 24 de diciembre, el líder del PP envió a la jueza los mensajes de WhatsApp que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la catástrofe y días después le aportó, a petición de la magistrada, los mensajes que Feijóo envió a Mazón.

El líder del PP había proclamado que estuvo “informado en tiempo real” por Mazón la tarde y noche de la dana, pero más tarde admitió ante la jueza de Catarroja que no fue así. “Conocimos la semana anterior que Feijóo nos mintió”, ha explicado el diputado de Compromís en la rueda de prensa y ha detallado que las explicaciones que buscan se resumen en algo concreto: “Su barón autonómico no le contó absolutamente nada, pero Feijóo, por no parecer desinformado y aparentar más de lo que es, mintió ocultando lo que sabía, aunque tarde, de que el Gobierno de España se había puesto a disposición de la Generalitat”.

Uno de los puntos más sensibles que reveló el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón se produjo al preguntar el líder de los populares si el Gobierno central contactó con la Generalitat y también por el número de víctimas la noche de la dana. Mazón, en su declaración en el Congreso, aseguró que no supo de fallecidos hasta la madrugada siguiente. Sin embargo, esa misma noche ya hablaba por WhatsApp de muertos en Utiel y de que iban a ser “decenas”.

Antes de que le toque el turno a Feijóo, desfilarán por el Congreso de los Diputados el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que están citados a comparecer el próximo 20 de enero.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Laura Llach
Laura Llach
Escribe en la sección de Nacional. Trabajó durante cuatro años en Euronews cubriendo, en español e inglés, la actualidad política de la UE. Premio Voices Award 2024 de la Federación Europea de Periodistas por una investigación sobre la esterilización forzada a mujeres con discapacidad en la UE. Cursa el Máster de Periodismo UAM–EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Pradas, a los familiares de las víctimas de la dana: “Lo he aportado todo por vosotras”

El País | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_