Feijóo será citado para comparecer en la comisión de la dana en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será citado en la comisión del Congreso que investiga la dana para dar explicaciones. La mesa de la comisión, con mayoría de PSOE y Sumar, propondrá y votará su citación la próxima semana y se da por hecho que saldrá adelante, ya que ambas formaciones coinciden en impulsar la comparecencia, según indican fuentes parlamentarias. El objetivo es que Feijóo acuda el próximo 27 de enero para aclarar qué información recibió sobre la gestión de la catástrofe por parte del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y sobre sus posteriores declaraciones públicas, ha anunciado este martes en rueda de prensa Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís en el Congreso.

Ibáñez ha pedido la dimisión de Feijóo y ha tachado el PP de “organización criminal que se sustenta en mentiras y en protegerse unos a otros” tras el careo este lunes entre la exconsejera Salomé Pradas, principal investigada en el juzgado de Catarroja (Valencia), con el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. La posible citación de Feijóo ocurrirá después de que el líder del PP haya admitido ante la jueza que investiga la gestión de la dana ―que dejó 230 muertos en 2024― que no recibió del presidente valenciano, Carlos Mazón. El pasado 24 de diciembre, el líder del PP envió a la jueza los mensajes de WhatsApp que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la catástrofe y días después le aportó, a petición de la magistrada, los mensajes que Feijóo envió a Mazón.

El líder del PP había proclamado que estuvo “informado en tiempo real” por Mazón la tarde y noche de la dana, pero más tarde admitió ante la jueza de Catarroja que no fue así. “Conocimos la semana anterior que Feijóo nos mintió”, ha explicado el diputado de Compromís en la rueda de prensa y ha detallado que las explicaciones que buscan se resumen en algo concreto: “Su barón autonómico no le contó absolutamente nada, pero Feijóo, por no parecer desinformado y aparentar más de lo que es, mintió ocultando lo que sabía, aunque tarde, de que el Gobierno de España se había puesto a disposición de la Generalitat”.

Uno de los puntos más sensibles que reveló el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón se produjo al preguntar el líder de los populares si el Gobierno central contactó con la Generalitat y también por el número de víctimas la noche de la dana. Mazón, en su declaración en el Congreso, aseguró que no supo de fallecidos hasta la madrugada siguiente. Sin embargo, esa misma noche ya hablaba por WhatsApp de muertos en Utiel y de que iban a ser “decenas”.

Antes de que le toque el turno a Feijóo, desfilarán por el Congreso de los Diputados el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que están citados a comparecer el próximo 20 de enero.