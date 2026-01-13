Defensa anuncia dos fábricas de drones en León y en Valladolid con 400 empleos y 2.000 millones de euros en contratos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (2i), acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles (i), la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (d), y el presidente de Indra, Angel Escribano (3d), durante su visita a la sede de Indra, donde ha mantenido una reunión con representantes del sector de la industria de defensa de España.

La secretaria de Estado afirma que se producirán los dispositivos aéreos “más avanzados que hoy pueden operar en Europa y la OTAN”

El Ministerio de Defensa ha anunciado una inversión de 2.000 millones de euros para fabricar drones en León y en Valladolid, con 200 empleos en cada factoría, a cargo de las empresas Indra y Edge. La noticia se ha difundido este martes y ha sido presentada en el Senado en una rueda de prensa por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, junto al líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y las parlamentarias Nuria Rubio y Patricia Gómez Urbán, leonesa y vallisoletana respectivamente. La secretaria de Estado ha afirmado que la factoría de León producirá los “drones más avanzados que hoy pueden operar en Europa y la OTAN” como parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025.

La inversión llega en un contexto de tensión internacional con Estados Unidos, de compromisos para reforzar las capacidades de armamento y en plena precampaña electoral de Castilla y León asomando para marzo. Según la secretaria de Estado de Defensa, este proyecto —que espera esté en rendimiento en 2026 y 2027— supone un “antes y un después en la base industrial y tecnológica de la seguridad y la defensa en España”, porque la alianza entre Indra y Edge impulsa “un programa estratégico que situará a Castilla y León en el liderazgo mundial de la fabricación de drones”.

La nueva empresa que van a crear estas dos multinacionales nacerá ya con contratos valorados en unos 2.000 millones de euros. Esa “cartera de pedidos plurianuales”, según el comunicado remitido a los medios, supone el trabajo que ya está comprometido con el ministerio comandado por la leonesa Margarita Robles: fabricar, mantener y suministrar tecnología militar para cubrir lo que necesitan las Fuerzas Armadas españolas, pero también otros ejércitos europeos.

Indra va a concentrar en Castilla y León una parte clave de la nueva industria de drones militares. Por un lado, en Villadangos del Páramo (León, 1.300 habitantes), una localidad con un extenso polígono industrial. Se construirá una fábrica de municiones merodeadoras —drones que vigilan y atacan—, con una inversión de 20 millones de euros y la previsión de crear hasta 200 empleos cuando esté funcionando al máximo.

En el parque tecnológico de Boecillo (Valladolid, 4.300 habitantes) al mismo tiempo, se levantará otra planta especializada en micromotores —para drones—, componentes esenciales para que puedan volar.

Las nuevas fábricas implicarán producir tecnología militar muy avanzada, especialmente municiones merodeadoras —drones kamikaze que pueden vigilar y atacar— y otros sistemas inteligentes, según lo firmado por Al Marar, director general y gerente del Grupo EDGE, y el vallisoletano José Vicente de los Mozos, gerente de Indra Group en el ministerio de Defensa.

Martínez, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha afirmado que cuando un “territorio se siente olvidado”, solo los hechos y las políticas públicas “pueden darle la vuelta a esa realidad”. También ha agradecido la “proactividad” del Gobierno de España y el “compromiso personal de quienes han defendido que Castilla y León debía albergar estas oportunidades”. “Este proyecto es el resultado de meses y años de trabajo constante, coordinado y silencioso”, ha detallado.

El anuncio llega en un contexto preelectoral en Castilla y León, comunidad agraciada con ambos proyectos. Los comicios serán el 15 de marzo y el PSOE se encuentra en una posición débil, según las primeras encuestas publicadas y manejadas por los partidos, aunque los socialistas aseguran tener capacidad para vencer al PP y les han planteado que gobierne la lista más votada.

Estas dos iniciativas en Defensa se unen a otro proyecto en desarrollo en Soria y otro en Toro (Zamora), con la rehabilitación prevista de los cuarteles de Monte la Reina, prometida en 2021 y de avance lento hasta que en los últimos meses se han reactivado los trabajos.

La secretaria de Estado de Defensa ha respondido que las obras de Monte la Reina avanzan a “muy buen ritmo”, y que “el cerramiento, la rehabilitación y los campos de tiro estarán listos en breve”. Desde el Senado, ha asegurado que muy pronto comenzará “la fase clave: el tejido nervioso del acuartelamiento, desde el agua y el alcantarillado hasta las conexiones seguras de internet y electricidad”.