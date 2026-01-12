El Supremo pide a Ábalos y Koldo que paguen ya la fianza de 60.000 euros por el juicio de las mascarillas

José Luis Ábalos acude al Tribunal Supremo tras el informe de la UCO, que halló indicios de ingresos y gastos no justificados.

El Tribunal Supremo ha solicitado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García que paguen la fianza de 60.000 euros que se les impuso de cara al juicio que se celebrará en su contra por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos de compra de material sanitario en plena pandemia.

Así consta en una resolución donde el alto tribunal activa el trámite para requerir a ambos el depósito de la fianza. El Supremo ya hizo un requerimiento directo el pasado 12 de diciembre a Ábalos y García a través de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran de forma provisional.

En esa comunicación a los presos, ya se les requirió que prestaran fianza, advirtiendo de que, de no hacerlo, “se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo”.

En la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS consta que tanto el exministro como su exasesor plasmaron que lo consultarían con su abogado.

El Supremo les reclama ya la fianza para cubrir las responsabilidades económicas que se puedan derivar del que será el primer juicio del ‘caso Koldo’. Ábalos y García se sentarán en el banquillo acusados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Se enfrentan a hasta 30 años de cárcel.