La cúpula de Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta, su rama juvenil

Decenas de personas celebran la entrada del año nuevo en la calle Ferraz, a 1 de enero de 2024, en Madrid (España). Entre ellas, la organización Revuelta, convocante de las concentraciones.

Revuelta es la marca juvenil de Vox. Nació en 2023 y promovió las movilizaciones ante la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz en noviembre de ese año. El pasado 5 de diciembre entró en una grave crisis con dimisiones en su junta directiva y denuncias a la Fiscalía ante las sospechas de desvío de las donaciones de decenas de miles de euros recaudadas para ayudar a los damnificados de la dana que sufrió Valencia en octubre del año pasado.

Todo comenzó el pasado 5 de diciembre cuando el vicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya González, anunció a través de las redes sociales su dimisión y la de otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano; mientras que, en un mensaje separado, también comunicó su baja la exportavoz de Revuelta Elsa Almada.

Desde entonces, el diario El Plural ha ido publicando una serie de informaciones y audios internos que apuntan a que antes de que estallara este escándalo, a principios de diciembre, la propia dirección de la formación sabía lo que pasaba ahí dentro.

A estas noticias se ha sumado este lunes la publicada por El Mundo. Este diario ha tenido acceso a otros audios que señalan, presuntamente, una reunión que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en Disenso, la fundación de la formación de extrema derecha. Aquí, dos altos cargos del partido hablan abiertamente de que Santiago Abascal conocía este entramado de la rama juvenil del partido y que, incluso, se había implicado para tratar de pararlo antes de que el escándalo saltara a la prensa.

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”, explica uno de los altos cargos. En este caso es Montserrat Lluis, la secretaria general adjunta de la formación, que mantiene la conversación con el secretario general de Revuelta, Pablo González Gasca. “Este partido es la casa de Tócame Roque”, dice Lluis. “Si queremos gobernar España no podemos funcionar así [...] Hay que empezar a funcionar de una manera que sea todo más profesional y limpio”.

“Porque”, dice también Lluis, “a mí Santiago [Abascal] me pregunta: ‘oye, ¿cómo está esto? ¿Qué van a hacer?’ Pues es que no me ha contestado. ¿Tú qué crees que me dice Santiago cuando le digo el domingo, que no me contesta [Jaime Hernández, presidente de Revuelta] y no sé lo que va a hacer?“. ”Y Santiago, pues desde las siete de la mañana preguntándome si había podido averiguar esto. Y yo le digo ‘no, no me contestan’. Pues claro, el lunes, como una moto...“.

Revuelta, que había desaparecido de la escena pública después de la dana, reapareció a principios de diciembre convocando una manifestación ante la sede del PSOE, solo una hora después y a 600 metros de la concentración organizada por el PP en el templo de Debod en Madrid. La protesta fue un fiasco y solo reunió a unas 400 personas; entre otras razones porque Vox no movilizó a sus afiliados para secundarla. Este hecho puso en evidencia el distanciamiento de la dirección del partido ultra respecto a la organización que había promovido para impulsar el hostigamiento a la sede federal del PSOE en 2023.