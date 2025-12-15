El juez Pedraz asume la investigación sobre el expresidente de la SEPI y Leire Díez
La UCO mantiene bajo el foco a una organización, que también integra Antxon Alonso, dedicada a cobrar comisiones ilegales por unos 750.614 euros
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hará cargo de la investigación contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, según confirman fuentes jurídicas. Esto ocurre después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 6, Antonio Piña, haya enviado la causa a reparto pues él solo había cogido las riendas más urgentes del asunto para llevar a cabo las detenciones y los registros realizados la pasada semana.
El magistrado Piña tomó declaración a Díez, a Fernández y a Antxon Alonso este sábado y los dejó en libertad con la aplicación de medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días), después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera prisión provisional para ninguno de ellos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga en uncinco operativas que suman 132,9 millones de euros que, presuntamente, fueron amañadas por los investigados, que lograron cobrar una serie de comisiones y contraprestaciones de 750.614 euros por labores de intermediación.
De acuerdo con el escrito del juez al que ha tenido acceso EL PAÍS, el papel del que fuera director de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 fue esencial por su “capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. Los investigadores creen que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros” aprovechando su condición, una vez fue nombrado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La trama se enmarca entre 2021 y 2023.
Los investigados se hacían llamar Hirurok (que significaría “nosotros tres”, en euskera) en un grupo en el que hablaban de las operaciones. “En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”, reza un escrito de la causa.
Bajo el foco está el rescate entregado por la SEPI a la empresa Tubos Runidos S.A. por valor de 112,8 millones de euros, por el que la trama se habría quedado con 114.950 euros en concepto de comisión “aparentemente mendaz”. Cobraban a través de la mercantil Mediaciones Martínez. También mantienen en la investigación la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa (empresa pública del sector de la alimentación) por importe de 18.119 euros que se entregó a Servinabar (la mercantil de Anxon Alonso) para que emitiera un “informe técnico” que la UCO cree ficticio. El tercer contrato bajo sospecha pertenece al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) en favor de una unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente por un importe de 2,8 millones de euros por el que los implicados habrían cobrado una comisión de 400.000 euros. El cuarto afecta a la empresa pública Enusa que contrató a un despacho de abogados de Sevilla tras la intermediación del grupo ‘Hirurok’. Mediaciones Martínez se hizo por ello con 17.545. Y la última operación bajo la lupa es la concesión de una “ayuda” otorgada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la sociedad Arapellet (perteneciente a Forestalia) por valor de 17,32 millones de euros. La UCO sostiene que el grupo “habría efectuado algún tipo de actividad ante cargos públicos” de esa entidad y, a cambio, recibieron 200.000 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Interior pone al frente de la Policía Nacional en Lleida a un comisario condenado por acoso sexual
El juez Pedraz asume la investigación sobre el expresidente de la SEPI y Leire Díez
El presidente de Miss Universo castiga a México y traslada su sede administrativa a Nueva York
El parque de Collserola reabre a medio gas: “Si no se permiten las actividades en grupo, el negocio no mejora”
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas