España
Fiscal general del estado

Texto íntegro de la sentencia contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

El Supremo lo condena tanto por la filtración del correo del abogado de González Amador como por la nota informativa emitida por la Fiscalía

El País
El Tribunal Supremo ha difundido hoy el texto íntegro de la sentencia que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este es el texto íntegro.

Sentencia al fiscal general del Estado

El Supremo condena al fiscal general por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de la Fiscalía

Reyes Rincón

Reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo | La portavoz del PP en el Congreso, sobre la sentencia a García Ortiz: “Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente”

El País

