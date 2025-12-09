Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Audiencia Nacional

El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal en el ‘caso Villarejo’

Los socialistas denuncian que la Audiencia “esconde” unos audios que implican a la exdirigente del PP

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Villarejo, ha vuelto a solicitar al Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que cite como imputados a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y a su expareja, Ignacio López del Hierro, por su supuesta relación con las maniobras urdidas para evitar que el caso Gürtel salpicara al partido conservador. En un escrito fechado este 3 de diciembre, al que tuvo acceso EL PAÍS, los socialistas denuncian que durante años se han “escondido” unos audios “judicializados”, grabados por el comisario José Manuel Villarejo y que “sitúan” a la exdirigente popular en “esta trama delictiva”.

Cospedal y López del Hierro ya estuvieron imputados en la Pieza número 7 del caso Villarejo, que se centró en la Operación Kitchen —la trama parapolicial urdida en época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía como presunto objetivo robar documentación comprometedora que guardaba el extesorero Luis Bárcenas sobre el PP—. Pero, al acabar sus pesquisas, el juez instructor Manuel García-Castellón acordó dejar a la pareja fuera del caso, y no los procesó. En abril de 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia avaló esa decisión del magistrado.

Sin embargo, EL PAÍS publicó en mayo de 2022 un audio desconocido de Villarejo donde se escucha a Cospedal decirle: “Oye, y la famosa libretita [de Bárcenas], ¿tú crees que la sacarán? [...] Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar”. Esa conversación se produjo a mediados de enero de 2013, unos días antes de que EL PAÍS publicara los llamados Papeles de Bárcenas, que reflejaban la contabilidad paralela del PP que el extesorero había llevado durante años. Tras la difusión de esa grabación, el PSOE y la Fiscalía solicitaron volver a investigar la implicación de la ex secretaria general, pero el juez García-Castellón lo rechazó al no apreciar “hechos nuevos” contra la política del PP. La Sala lo confirmó en 2023: “Se desconoce si las conversaciones que contienen, cuando no están evidentemente cortadas, están completas y se desconoce el contexto”.

En su nuevo escrito, el PSOE explica que ha sabido ahora —tras tener acceso este noviembre a un oficio policial de 2023— que hace años ya se incorporaron a la causa tres audios completos de esas conversaciones de Villarejo con Cospedal, y no solo las partes publicadas por la prensa. Estos archivos se colocaron en la Pieza 34 del caso Villarejo —abierta para acumular los audios difundidos por los medios de comunicación—, y no en la Pieza 7 sobre el caso Kitchen, que ya se había enviado a juicio —su inicio está previsto para el próximo mayo—. “Se escondieron durante tres años los archivos de audio judicializados; y a su vez, durante más de dos años, la mera lectura de un informe de la policía judicial”, censura el PSOE.

Para más inri, los socialistas denuncian que no se ha hecho nada para investigar la presunta implicación de la exdirigente popular en la “trama” para evitar que el caso Gürtel salpicara al PP. “Se ignoró y [se] ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa”, subraya el PSOE, que reprocha su actitud al magistrado Manuel García-Castellón, ya jubilado; y a su sucesor, el instructor Antonio Piña.

Los socialistas han denunciado que el juzgado no les permite acceder a toda la causa, incluida a una parte sobre la que ya no pesa el secreto de sumario: “En la práctica, esta situación impide ejercer la acción penal con plenas garantías y marca una línea roja en la investigación sobre la implicación del PP en la trama Kitchen y en otros encargos ilícitos al comisario Villarejo, favoreciendo de hecho la impunidad de los responsables”, insiste el partido, que incide en el “grave riesgo de prescripción que genera la falta de impulso procesal, la prolongada inactividad instructora y la falta de acceso a las actuaciones”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
J. J. Gálvez - twitter
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sentencia al fiscal general del Estado

Fiscales progresistas piden a la ONU que analice las “graves anomalías” del juicio contra García Ortiz

J. J. Gálvez | Madrid

El juez Peinado fracasa en sus intentos de elevar el ‘caso Begoña Gómez’ al Gobierno

J. J. Gálvez | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_