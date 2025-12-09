El PSOE vuelve a pedir la imputación de Cospedal en el ‘caso Villarejo’

El PSOE, personado como acusación popular en el caso Villarejo, ha vuelto a solicitar al Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que cite como imputados a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y a su expareja, Ignacio López del Hierro, por su supuesta relación con las maniobras urdidas para evitar que el caso Gürtel salpicara al partido conservador. En un escrito fechado este 3 de diciembre, al que tuvo acceso EL PAÍS, los socialistas denuncian que durante años se han “escondido” unos audios “judicializados”, grabados por el comisario José Manuel Villarejo y que “sitúan” a la exdirigente popular en “esta trama delictiva”.

Cospedal y López del Hierro ya estuvieron imputados en la Pieza número 7 del caso Villarejo, que se centró en la Operación Kitchen —la trama parapolicial urdida en época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que tenía como presunto objetivo robar documentación comprometedora que guardaba el extesorero Luis Bárcenas sobre el PP—. Pero, al acabar sus pesquisas, el juez instructor Manuel García-Castellón acordó dejar a la pareja fuera del caso, y no los procesó. En abril de 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia avaló esa decisión del magistrado.

Sin embargo, EL PAÍS publicó en mayo de 2022 un audio desconocido de Villarejo donde se escucha a Cospedal decirle: “Oye, y la famosa libretita [de Bárcenas], ¿tú crees que la sacarán? [...] Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar”. Esa conversación se produjo a mediados de enero de 2013, unos días antes de que EL PAÍS publicara los llamados Papeles de Bárcenas, que reflejaban la contabilidad paralela del PP que el extesorero había llevado durante años. Tras la difusión de esa grabación, el PSOE y la Fiscalía solicitaron volver a investigar la implicación de la ex secretaria general, pero el juez García-Castellón lo rechazó al no apreciar “hechos nuevos” contra la política del PP. La Sala lo confirmó en 2023: “Se desconoce si las conversaciones que contienen, cuando no están evidentemente cortadas, están completas y se desconoce el contexto”.

En su nuevo escrito, el PSOE explica que ha sabido ahora —tras tener acceso este noviembre a un oficio policial de 2023— que hace años ya se incorporaron a la causa tres audios completos de esas conversaciones de Villarejo con Cospedal, y no solo las partes publicadas por la prensa. Estos archivos se colocaron en la Pieza 34 del caso Villarejo —abierta para acumular los audios difundidos por los medios de comunicación—, y no en la Pieza 7 sobre el caso Kitchen, que ya se había enviado a juicio —su inicio está previsto para el próximo mayo—. “Se escondieron durante tres años los archivos de audio judicializados; y a su vez, durante más de dos años, la mera lectura de un informe de la policía judicial”, censura el PSOE.

Para más inri, los socialistas denuncian que no se ha hecho nada para investigar la presunta implicación de la exdirigente popular en la “trama” para evitar que el caso Gürtel salpicara al PP. “Se ignoró y [se] ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la policía situó encima de la mesa”, subraya el PSOE, que reprocha su actitud al magistrado Manuel García-Castellón, ya jubilado; y a su sucesor, el instructor Antonio Piña.

Los socialistas han denunciado que el juzgado no les permite acceder a toda la causa, incluida a una parte sobre la que ya no pesa el secreto de sumario: “En la práctica, esta situación impide ejercer la acción penal con plenas garantías y marca una línea roja en la investigación sobre la implicación del PP en la trama Kitchen y en otros encargos ilícitos al comisario Villarejo, favoreciendo de hecho la impunidad de los responsables”, insiste el partido, que incide en el “grave riesgo de prescripción que genera la falta de impulso procesal, la prolongada inactividad instructora y la falta de acceso a las actuaciones”.