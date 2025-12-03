Detenido un sospechoso por el doble crimen de dos hombres en Lorca

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre por su vinculación con un doble crimen que conmocionó hace casi dos meses a la población de Lorca (98.300 habitantes, Región de Murcia), según han informado fuentes de la investigación. Los fallecidos fueron hallados con heridas de bala a escasos kilómetros de esta población. Uno de los cadáveres estaba maniatado, en el maletero de un coche estacionado en el paraje de El Cantal y el otro, que ha sido identificado como Giuliano Velo, se encontraba en su vivienda, en la pedanía del Ramonete.

Giuliano Velo, la única víctima identificada, era un supuesto miembro de la mafia italiana. Se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio por su presunta implicación en la fabricación de narcolanchas. El abogado que lo defendía en esa causa, Manuel Maza, confirmó a EL PAÍS que el cuerpo de su cliente, de 67 años, fue encontrado a pocos metros de su casa en el paraje de El Cantal, una zona montañosa de difícil acceso, en el término municipal de Lorca.

Horas después, según informó la Guardia Civil, fue hallado el cuerpo sin vida del hombre, también con signos de violencia, en el maletero de un vehículo en la pedanía de Ramonete, una zona de costa a pocos kilómetros de la vivienda de Velo.

El hallazgo de los cuerpos provocó un gran despliegue en la zona, incluso con medios aéreos. La investigación sobre este doble crimen ha permanecido bajo secreto desde entonces.

Velo estaba a la espera de que los juzgados terminaran de instruir una causa contra él por un delito de botadura de narcolanchas, relacionado con la fabricación de este tipo de embarcaciones. Recobró la libertad en verano de 2024, después de pasar un año en prisión provisional. En 2011 ya había sido condenado por un delito contra la salud pública y de tráfico de drogas. Se le incautaron dos toneladas de marihuana y entró en prisión, pero se escapó cuando le fue concedido el primer permiso penitenciario y estuvo fugado de la justicia hasta que prescribieron tanto la condena como su quebrantamiento.

En España estuvo investigado por el asesinato de otro italiano, Giuseppe Nirta, en el municipio costero de Águilas, muy cercano a la pedanía donde fue hallado muerto. Sin embargo, los cargos contra él se archivaron. Tampoco fue más allá otra investigación en la que le relacionaban con otro crimen del que fue acusado en 1999, un doble asesinato en Marbella, del que resultó absuelto.