Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
SUCESOS

Uno de los cadáveres hallados en Lorca es de un narco italiano pendiente de un nuevo juicio por tráfico de drogas

Giuliano Velo estuvo condenado por delitos de drogas, aunque quedó absuelto de varias acusaciones de asesinato

Virginia Vadillo
Virginia Vadillo
Murcia -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Uno de los cadáveres de los dos hombres que fueron hallados muertos con heridas de bala este martes en dos parajes de Lorca (98.300 habitantes, Región de Murcia) es de Giuliano Velo, un supuesto miembro de la mafia italiana que se encontraba en libertad provisional a la espera de juicio por su presunta implicación en la fabricación de narcolanchas.

El abogado que lo defendía en esa causa, Manuel Maza, ha confirmado a EL PAÍS que el cuerpo sin vida del italiano, de 67 años, fue encontrado a pocos metros de su casa en el paraje de El Cantal, una zona de difícil acceso en la sierra, en el término municipal de Lorca, y con signos de haber sido tiroteado.

Horas después de hallar su cadáver, según informó la Guardia Civil, fue hallado el cuerpo sin vida de otro hombre, también con signos de violencia, en el maletero de un vehículo en la pedanía de Ramonete, una zona de costa a pocos kilómetros de la vivienda de Velo. Las fuerzas de seguridad están tratando de determinar si hay una conexión entre ambos crímenes, y las actuaciones han sido declaradas secretas.

En cuanto a Giuliano Velo, estuvo un año en prisión provisional, de la que salió en el verano de 2024, y se encontraba a la espera de juicio acusado de un delito de botadura de narcolanchas, relacionado con la fabricación de ese tipo de embarcaciones que se usan en el tráfico de drogas.

No era la primera vez que rendía cuentas ante la justicia española: el supuesto capo italiano fue condenado en 2011 por un delito contra la salud pública y de tráfico de drogas. En aquella ocasión, se le incautaron dos toneladas de marihuana y entró en prisión, pero se escapó cuando le fue concedido el primer permiso penitenciario y estuvo fugado de la justicia hasta que prescribieron tanto la condena como su quebrantamiento.

Regresó entonces a España, donde fue acusado del asesinato de otro italiano, Giuseppe Nirta, en el municipio costero de Águilas, muy cercano a la pedanía donde ahora ha sido hallado su cadáver. No obstante, no fue condenado por ese asesinato, y los cargos contra él fueron archivados. Tampoco se lo llegó a condenar por otro crimen del que fue acusado en 1999, un doble asesinato en Marbella, del que resultó absuelto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Virginia Vadillo
Virginia Vadillo
Es la corresponsal de EL PAÍS en la Región de Murcia, donde escribe sobre la actualidad política, social y medioambiental desde 2017. También trabaja con la Agencia EFE en esa comunidad autónoma. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencias por la Universidad Rey Juan Carlos.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sucesos Horta

Detenido un hombre acusado de matar a su yerno con un arma de fuego en Lleida

Rebeca Carranco | Barcelona
Pilar Barreiro

La exalcaldesa de Cartagena defiende en el juicio la recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor para 10.000 viviendas

Virginia Vadillo | Murcia

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS PRIME. Cubo enchufe USB 7 en 1. Carga varios dispositivos electrónicos a la vez. SOLO 9,93€ (24% DE DESCUENTO)
FIESTA DE OFERTAS PRIME. Cubo enchufe USB 7 en 1. Carga varios dispositivos electrónicos a la vez. SOLO 9,93€ (24% DE DESCUENTO)
escaparate
Set de cuatro recipientes para guardar y conservar embutidos con un 50% DE DESCUENTO. SOLO 6,88€
Set de cuatro recipientes para guardar y conservar embutidos con un 50% DE DESCUENTO. SOLO 6,88€
escaparate
Crema antifatiga L'Oreal Paris Men Expert. SOLO 5,90€ (9% DE DESCUENTO)
Crema antifatiga L'Oreal Paris Men Expert. SOLO 5,90€ (9% DE DESCUENTO)
escaparate
Amazon Fire TV Stick 4K. Compatible con Wi-Fi 6. SOLO 35,90€ (49% DE DESCUENTO)
Amazon Fire TV Stick 4K. Compatible con Wi-Fi 6. SOLO 35,90€ (49% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_