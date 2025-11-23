Cientos de ciudadanos protestan ante el Supremo por la condena al Fiscal General

El exjuez Garzón califica de "arbitraria" la condena en la protesta frente al Supremo

A la concentración han asistido Dolores Delgado, que precedió a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, y el exjuez Garzón

Varios centenares de ciudadanos convocados a través de mensajes por whatsapp se han concentrado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. A la concentración en la Plaza Villa de París, convocada a las 11.30 de este domingo, han asistido la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, actual Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz al frente de la de la Fiscalía General del Estado, y el exjuez Baltasar Garzón.

Entre gritos de “vergüenza”, “golpistas con toga” o “esto es política, no justicia”, algunos manifestantes portaban carteles —“No al lawfare”— para denunciar lo que consideran una extralimitación política del más alto tribunal del Poder Judicial. El pasado jueves, 20 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la sala Segunda del Supremo adelantó el fallo —la sentencia está aún por dictarse—contra García Ortiz, al que condenó por “revelación de datos reservados” del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Junto a Dolores Delgado, a la concentración ha asistido también el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial después de ser condenado también por el Supremo en 2012. Garzón ha afirmado que la condena a García Ortiz es “injusta” y “arbitraria”. Y ha criticado que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos de la condena, algo que a su juicio supone una “revictimización” del fiscal y un “desasosiego” para el sistema democrático.

Durante la concentración se ha leído un texto escrito por “gente de a pie, demócratas” y “sin siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas”, para solidarizarse con el fiscal general. “Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa”, en referencia a los numerosos periodistas que aseguraron conocer el correo sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador, “no hayan sido consideradas con la debida atención”, apunta el comunicado.

Por otro lado, y también en defensa del Fiscal General del Estado, la asociación Defiéndete en Derecho ha reunido 50.000 firmas en las últimas 48 horas pidiendo la dimisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según los datos difundidos por la propia asociación.