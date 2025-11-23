Ir al contenido
_
_
_
_
España

Cientos de ciudadanos protestan ante el Supremo por la condena al Fiscal General

A la concentración han asistido Dolores Delgado, que precedió a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía, y el exjuez Garzón

Dolores Delgado y Baltasar Garzón durante la concentración ante el Tribunal Supremo en apoyo a al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Foto: Claudio Alvarez
El PaísEFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Varios centenares de ciudadanos convocados a través de mensajes por whatsapp se han concentrado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. A la concentración en la Plaza Villa de París, convocada a las 11.30 de este domingo, han asistido la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, actual Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz al frente de la de la Fiscalía General del Estado, y el exjuez Baltasar Garzón.

Entre gritos de “vergüenza”, “golpistas con toga” o “esto es política, no justicia”, algunos manifestantes portaban carteles —“No al lawfare”— para denunciar lo que consideran una extralimitación política del más alto tribunal del Poder Judicial. El pasado jueves, 20 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la sala Segunda del Supremo adelantó el fallo —la sentencia está aún por dictarse—contra García Ortiz, al que condenó por “revelación de datos reservados” del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Junto a Dolores Delgado, a la concentración ha asistido también el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial después de ser condenado también por el Supremo en 2012. Garzón ha afirmado que la condena a García Ortiz es “injusta” y “arbitraria”. Y ha criticado que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos de la condena, algo que a su juicio supone una “revictimización” del fiscal y un “desasosiego” para el sistema democrático.

Vídeo: epv

Durante la concentración se ha leído un texto escrito por “gente de a pie, demócratas” y “sin siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas”, para solidarizarse con el fiscal general. “Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa”, en referencia a los numerosos periodistas que aseguraron conocer el correo sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador, “no hayan sido consideradas con la debida atención”, apunta el comunicado.

Por otro lado, y también en defensa del Fiscal General del Estado, la asociación Defiéndete en Derecho ha reunido 50.000 firmas en las últimas 48 horas pidiendo la dimisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según los datos difundidos por la propia asociación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las dos Españas visten toga

Xosé Hermida / Reyes Rincón | Madrid

Un golpe en la mesa en forma de otro fiscal netamente progresista

Carlos E. Cué | Johannesburgo

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_