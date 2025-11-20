Ir al contenido
Operación Lucero (O cómo hacer que casi cuatro días le parezcan casi cuarenta a un niño)

El premio Nacional de Cómic Paco Roca relata sus recuerdos de la muerte de Franco

50 aniversario del 20N
Paco Roca
Paco Roca, premio Nacional de Cómic en 2007, relata sus recuerdos de la muerte de Franco, hace hoy 50 años. Los momentos de desconcierto e incluso de temor de sus padres se tradujeron para un niño que tenía entonces seis años en un día sin colegio, pero también sin sus programas favoritos de televisión.

A través de obras como El abismo del olvido —junto a Rodrigo Terrasa— o Los surcos del azar, Roca ha sido uno de los grandes cronistas en cómic de la fragilidad de la memoria sobre la Guerra Civil, la represión y aquellos que lucharon por la libertad o la dignidad. Este cómic, dibujado para EL PAÍS para un suplemento con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, vuelve a aquellos temas.

Este artículo forma parte del especial sobre los 50 años de la muerte de Franco publicado por EL PAÍS

Más información

