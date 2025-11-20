Operación Lucero (O cómo hacer que casi cuatro días le parezcan casi cuarenta a un niño)

Paco Roca, premio Nacional de Cómic en 2007, relata sus recuerdos de la muerte de Franco, hace hoy 50 años. Los momentos de desconcierto e incluso de temor de sus padres se tradujeron para un niño que tenía entonces seis años en un día sin colegio, pero también sin sus programas favoritos de televisión.

A través de obras como El abismo del olvido —junto a Rodrigo Terrasa— o Los surcos del azar, Roca ha sido uno de los grandes cronistas en cómic de la fragilidad de la memoria sobre la Guerra Civil, la represión y aquellos que lucharon por la libertad o la dignidad. Este cómic, dibujado para EL PAÍS para un suplemento con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador, vuelve a aquellos temas.