Feijóo apela a concentrar el voto en el PP en las elecciones extremeñas frente a la “pinza” de Vox y PSOE

El PP ha dedicado casi la misma atención a criticar al PSOE y a Vox y su “pinza” con los socialistas en el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones extremeñas, en la que a Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola solo les vale la mayoría absoluta. La presidenta de la Junta ha convocado el adelanto de los comicios en una fecha atípica, el 21 de diciembre, víspera del sorteo del Gordo de Navidad, con el objetivo de exprimir la crisis de los socialistas, cuyo secretario general autonómico y candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por haber enchufado presuntamente a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. El juicio ya está fijado para febrero y condicionará una campaña en la que, mientras el PSOE se contenta con limitar los daños, el PP aspira a crecer de los 28 escaños actuales a los 33 que les darían la mayoría absoluta. Las encuestas no reflejan un crecimiento de ese calibre y perciben que la ultraderecha también sacará tajada y volverá a ser imprescindible para la gobernabilidad. Ese horizonte explica el tesón que Feijóo y Guardiola han puesto este domingo para concentrar el voto conservador y no ideologizado que recela de la influencia de Vox en Extremadura, a diferencia del acuerdo que el PP tiene pendiente de cerrar en la Comunidad Valenciana para evitar una repetición de elecciones.

“La pinza quería paralizar Extremadura y María no se ha resignado. Hay dos opciones: los que quieren parar esta tierra o los que la quieren mover. Lo que conviene a Sánchez o lo que conviene a Extremadura. Se presentan todos contra el PP pero vamos a ganar porque vamos con Extremadura”, ha enfatizado Feijóo en un acto celebrado en Lobón, un pueblo de 2.700 habitantes donde el PP gobierna desde hace 20 años a mitad de camino entre Badajoz y Mérida, escogido por su ubicación para movilizar al partido y hacer una demostración de fuerza. “Vamos a dejar las cosas muy claras en las urnas el 21 de diciembre. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque tenemos el mejor aliado, que es la razón, y porque tenemos a la mejor candidata. Nos presentamos a las elecciones contra todo y contra todos: no nos confiemos, porque enfrente tenemos la pinza del bloqueo, que va a intentarlo todo. No demos nada por hecho. Cada voto hay que hablarlo, cada pueblo hay que recorrerlo y así podremos conseguir la gran victoria que necesita Extremadura”, ha insistido el presidente del PP.

La obtención de la “mayoría suficiente”, según ha recalcado el anfitrión, el alcalde Roberto Romero, es el gran propósito de unos comicios que Guardiola justifica por la falta de Presupuestos, con el pretexto de que la oposición le tumbaba los cuentas aunque las enmiendas a la totalidad no habrían prosperado por los vetos cruzados entre PSOE, Unidas Podemos y Vox, y la tramitación parlamentaria habría seguido adelante con la negociación de las enmiendas parciales. Tenemos muchas ganas de ganar. Vox ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema. En Extremadura hay otro partido al que los extremeños votaron para que hicieran posible el cambio, pero ha traicionado a esta región. Vox en Extremadura ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema. ¿Qué partido del cambio vota sistemáticamente con el PSOE y con Podemos? Más de cuarenta veces en el último año en la Asamblea de Extremadura, se abrazan a la bandera del puño y de la rosa, al PSOE de Gallardo. Esta es la pinza, una pinza que está haciendo mucho daño a Extremadura. Se quedan embobados con las lucecitas de las encuestas, en lugar de mirar realmente por esta tierra que lo necesita, en lugar de sentarse a negociar unos presupuestos y a proponer medidas que contribuyan a mejorar la vida de la gente", ha arremetido la presidenta regional, a la que Génova forzó a pactar en 2023 con el partido de Santiago Abascal en contra de sus intenciones iniciales. “Qué fácil ser un partido antisistema, es muy fácil ponerse detrás de una pancarta a dar berridos, es muy fácil decir barbaridades sin responsabilidad, sin ningún aporte, sin facturas que pagar. No hay nada como esa derechita valiente que por la mañana está dando lecciones de pureza y por la tarde regala oxígeno puro al PSOE de Sánchez y de Gallardo”, ha apostillado Guardiola.

El frente judicial del PSOE ha sido uno de los temas centrales del mitin a cinco semanas de las elecciones, que abrirán otra temporada de comicios en cascada con las siguientes paradas en Castilla y León (marzo) y Andalucía (junio como tarde) si no hay más sorpresas. “¿Qué lecciones vamos a recibir de un PSOE acomodado en la desidia, en la pereza más absoluta, de un partido que solo está pensando en sí mismo, en sus listas, en sus escaños, en sus sillones, en sus favores?“, ha martilleado Guardiola sobre el brete de la candidatura de Gallardo. ”¿Qué van a explicarnos a nosotros de la vida los que están aplaudiendo y eligen a un líder que está acusado de prevaricación y de tráfico de influencias? ¿Qué nos van a decir? Lamentablemente, ese es el cabeza de cartel que, por cierto, tiene dos citas muy importantes en su agenda: una el 21 de diciembre, aunque no lo quieran ni los suyos, y la otra el 9 de febrero, cuando se va a tener que sentar delante de un juez a dar la cara. ¿Qué ejemplaridad es esa? ¿Qué partido elige como líder? A un hombre que ha engañado a toda Extremadura, a un hombre que ha utilizado el dinero público para pagar sus favores, para asegurarse un carguito. ¿Qué Extremadura es la que queremos? ¿La de la dignidad o la del pelotazo? Porque este señor no es digno de ser un candidato”, ha sentenciado la presidenta extremeña, con la que el PP aspira a gobernar por primera vez dos legislaturas seguidas en Extremadura.

“Hubo un tiempo en el que el Partido Socialista aquí, en Extremadura, tenía voz propia. Y hoy es una simple extensión, dócil y obediente de lo peor de Pedro Sánchez. El Partido Socialista de Extremadura es una sucursal de su irresponsabilidad, de sus escándalos, de su enchufismo, de su corrupción, de su desigualdad y de sus mentiras”, ha reiterado a su vez Feijóo. Sánchez irrumpirá en la precampaña el miércoles en Mérida, dos semanas después de que tuviera que suspender su primer mitin con Gallardo por un fuerte temporal de lluvias y tormentas. La previsión es que el presidente del Gobierno participe en cuatro mítines hasta el 21 de diciembre.

El futuro de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está fijado para 2027 pero las empresas dueñas esperan prorrogar hasta 2030, ha sido otro de los motivos de crítica al PSOE y el Gobierno central. “Son capaces de convencernos de que a Extremadura le viene bien cerrar Almaraz. He visto en el congreso a los diputados de PSOE, Sumar y Podemos votar para cerrar Almaraz. Es una traición a Extremadura y no la van cerrar, ese es mi compromiso”, ha afirmado Feijóo. “Sánchez se ha quedado solo, sin excusas, para cerrar nuestra central nuclear de Almaraz. La próxima vez que venga a Extremadura tiene que parar un momentito muy pequeño en Almaraz y anunciar la prórroga de nuestra central nuclear. ¡Hágalo ya, rectifique, deje de castigar a Extremadura!“, ha añadido Guardiola.

La presidenta extremeña ha apelado también al voto femenino, el principal electorado del PSOE, poniendo todo el énfasis en el comportamiento denigrante de José Luis Ábalos y Koldo García desvelado por la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes del caso de corrupción que tiene al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional desde el 30 de junio y ha sentado en el banquillo a su predecesor y ex ministro de Fomento. “Dicen que son feministas porque son socialistas, pero el feminismo se cae cuando se apaga la luz, consumen prostitución y tratan a las mujeres como ganado”, ha martilleado tras recordar su condición de “primera mujer presidenta de Extremadura y del PP”. “Eso escuece mucho a los fundamentalistas, a los espíritus puros del feminismo. No nos van a dar lecciones los que hicieron posible la ley del solo sí es sí, esos que sacaron a la calle a violadores y abusadores sexuales, esos que han hecho circular las pulseras antimaltrato, que fallaban...”, ha incidido dentro de su estrategia atrapaloto en la que la desmovilización de la izquierda puede condicionar el resultado.