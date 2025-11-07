Los mensajes del empresario Luis del Rivero al fiscal Stampa tras la reunión con Leire Díez: “El 1 es quien decide”

El fiscal de Madrid Ignacio Stampa, que declaró este miércoles como testigo en la causa en la que se investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha entregado al juez los mensajes que se intercambió con ella y con el empresario Luis del Rivero, que fue quien concertó la cita en la que él asegura que le ofrecieron ayuda en sus procesos contra la Administración a cambio de información sensible. “El 1 es el que decide”, se lee en uno de los WhatsApp remitidos del móvil de Del Rivero a Stampa. El fiscal indicó al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que creía que ese “1″ era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según confirman fuentes jurídicas.

La cadena de mensajes permite ver cómo se fraguó el encuentro el pasado 7 de mayo, que ahora está bajo la lupa de la investigación contra la exmilitante del PSOE, acusada por la Fiscalía de liderar un supuesto “plan delictivo” para “desacreditar” a las cúpulas de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de ”anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. El expresidente de la constructora Sacyr Luis del Rivero, hizo de intermediario. Él comparte con Stampa el sentirse damnificado por las actividades del comisario José Manuel Villarejo. Stampa fue el fiscal de ese macro-caso en la Audiencia Nacional que terminó con su carrera en Anticorrupción, mientras que Del Rivero fue víctima del comisario para Repsol y Caixabank.

Los pantallazos del móvil de Stampa que se han incluido en la causa revelan que Stampa estaba convencido de que al encuentro acudiría el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —actualmente en prisión provisional por una investigación de corrupción— y el empresario Javier Pérez Dolset, que también está investigado por un fraude en la Audiencia Nacional. “¿Podrías el miércoles 7 a las 12h?”, le preguntó Del Rivero. “Dolset, el enviado y yo”, le concretó. Cuando Stampa quiso saber quién era el “enviado”, el empresario especificó: “Santos C.”. El fiscal contestó sorprendido: “Alucino. Muy raro”. “Oír, ver y callar”, dijo Del Rivero, según los WhatsApp a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En esa reunión no se presentó Cerdán, sino Leire Díez, quien, de acuerdo a la declaración de Stampa frente al juez Zamarriego esta semana, dijo que transmitiría todo lo que allí se hablara al entonces secretario de Organización socialista. Al funcionario no le extrañó la mediación del empresario Del Rivero porque ya había gestionado otras citas con políticos a raíz del libro que había escrito Stampa contando su abruta salida de Anticorrupción. Según su versión, Díez y Dolset, querían obtener información sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, sobre el caso Kitchen (que afecta a un plan parapolicial del PP para borrar información sobre la ‘caja B’ del partido) o sobre otros miembros de la judicatura. A cambio, ofrecían “reinsertarle” en su puesto anterior del que salió denunciando maniobras para relevarle.

Dos días después del encuentro, Stampa volvió a tener noticias de Del Rivero: “Desayuno. Muy satisfechos. Apoyo total”. “Van a proponer al 1 denuncia de Vox”, señaló. Fuentes jurídicas explican que este asunto tiene que ver la promesa de rehabilitarle. La que lidera Santiago Abascal presentó en 2020 una denuncia contra él por filtración de secretos en el caso Villarejo y esto terminó sacándolo de Anticorrupción sin que finalmente la investigación interna de la Fiscalía llegara a nada. Stampa inició un pleito contra la Administración para que reconocieran que se habían alargado las diligencias contra él de forma injusta.

Un día más tarde, el 11 de mayo, Stampa se disculpó por no haber contestado el día anterior y pidió al empresario que le aclarara a qué se refería. “Ahora hay una sentencia rehabilitadora”, le apuntó Del Rivero. En ese momento, la Audiencia Nacional había dictado una sentencia que obligaba al Estado a indemnizarlo por haber dilatado sin motivo la citada investigación contra él, pero los Servicios Jurídicos del Gobierno habían recurrido el fallo al Tribunal Supremo. “¿Y no van a desistir de la casación y pagarme las costas?”, repreguntó Stampa sobre ese asunto. “Eso es su propuesta al 1″, reflejó Del Rivero.

Distintas fuentes jurídicas confirman que Stampa, en su declaración ante el juez este miércoles, aseguró que cuando se referían al “1″ hablaban del presidente del Gobierno, a quien Dolset y Leire Díez decían tener enterado de parte de sus gestiones. “Entonces se supone que querrán volver a hablar conmigo”, dio por hecho el fiscal. “Otra cosa es que el 1 es quien decide. Se supone que sí”, contestó Del Rivero. Sobre la propuesta de volver a colocarlo en Anticorrupción, Stampa bromeó: “Estos se piensan que yo quiero volver a eso, en esa Fiscalía sin Serrano [el otro fiscal que llevaba junto a él el caso Villarejo] y con Luzón [el fiscal jefe]”.

El 12 de mayo el empresario da por entregado el mensaje. “Transmitido. Al 1″, le dijo pasadas las cuatro y media de la tarde. “Como si el 1 no tuviera cosas más importantes hoy!”, contestó Stampa. “Tendrá tiempo para todo”, expresó Del Rivero. En este punto, le volvió a recordar que a ellos les interesaba mucho la “pieza 7″, en referencia nuevamente al caso Kitchen que afecta a la corrupción del PP y cuyo juicio se celebrará en el primer trimestre de 2027.

Mensajes de Leire a Stampa

No fue hasta el 21 de mayo cuando el fiscal recibió en su móvil el primer mensaje de la exmilitante del PSOE con la que se había reunido días atrás. “Hola Ignacio. Soy Leire”, se lee en las capturas que se han presentado en el juzgado. Ella le pidió hablar por teléfono y consta que al día siguiente tuvieron una conversación de 13 minutos.

Stampa grabó tanto la reunión inicial como esta llamada y llevó ambas cuestiones ante notario. Estos audios también se han aportado a la investigación, si bien todavía no se ha dado traslado de los mismos a las partes personadas en el procedimiento. No se conoce, por tanto, de forma exacta su contenido, más allá de lo que el fiscal ha declarado como testigo.

Del Rivero trató de concertar una nueva cita a finales de mayo y Stampa accedió a verse el 29 de ese mes con Dolset nuevamente, pero las noticias que tachan a Leire Díez de “fontanera del PSOE” comenzaron a salir unos días antes y los medios pusieron el foco en las reuniones que la exmilitante socialista mantuvo durante semanas con imputados ofreciendo pactos con la Fiscalía a cambio de información. “Buenos días, cancela ese café del jueves, por favor”, escribió Stampa al empresario. “Así lo hago”, le contestó. Según el fiscal, nunca volvieron a verse y lo siguiente que hizo fue denunciar la situación a su superiora, la fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid.