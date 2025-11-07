Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Tribunal de Estrasburgo
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La justicia europea avala la ley penal española sin prejuzgar la amnistía

La importancia de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo radica en el reconocimiento de que España actuó frente a los hechos

José María Brunet
José María Brunet
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar los recursos de algunos de los principales líderes del procés supone un aval a las resoluciones del Supremo durante la instrucción de la causa, y a la vez un respaldo al Constitucional español, que confirmó la inexistencia de una vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes.

Nada de lo dicho ahora por el Tribunal de Estrasburgo prejuzga, sin embargo, cuál vaya a ser la suerte que corra la ley de amnistía y su aplicación ante la justicia europea. Al respecto, el fallo pendiente más importante es el que debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

El Constitucional tendrá que estar muy atento a los argumentos del TJUE cuando decida si las disposiciones de dicha ley afectan negativamente a los intereses financieros de la Unión, o vulneran principios básicos del derecho europeo. Habrá una primera pista sobre ello cuando la próxima semana se conozca el informe del Abogado General de dicho tribunal.

Mientras tanto, lo que ha resuelto el tribunal que vela por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito europeo es que el Estado español actuó con base legal y de modo proporcionado con respecto a los líderes del procés cuando limitó sus derechos de participación política al acordar su prisión provisional en las circunstancias de 2017 y 2018.

Cuestión distinta es si la ley que dispone el perdón para la actuación de esos mismos dirigentes se ajusta a las previsiones de la Constitución, incluido el delito de malversación. Por tanto, carecería de sentido que ahora se interprete el fallo del TEDH como un mero aval al Supremo y un revés para el Gobierno en su propósito de pasar página en aras de la “normalización política” en Cataluña.

La importancia de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo radica en el reconocimiento de que España actuó frente a los hechos –no solo los planes- de los líderes independentistas en aplicación de una legislación penal plenamente homologable, que no suponía merma injustificada de sus derechos, ni de los correspondientes a sus electores.

El razonamiento se aplica a todos ellos, incluido Jordi Turull, cuyo recurso alegaba que con su prisión provisional se había buscado principalmente impedir su elección como presidente de la Generalitat. La sentencia rechaza la tesis de que se quiso “silenciar” a todo un pueblo, el pueblo catalán, y subraya que los partidos independentistas presentaron candidaturas y actuaron con plena libertad en las sucesivas elecciones. Prueba de ello –añade- es que en mayo de 2018 fue elegido president Joaquim Torra, el candidato de Junts per Catalunya.

La conclusión del TEDH es que “las autoridades nacionales han ponderado los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria, y sin infringir la libre expresión de la opinión pública”. Que a esos mismos dirigentes se les pueda amnistiar ahora no revela debilidad alguna de ese mismo sistema democrático, sino sus amplios márgenes para garantizar la convivencia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Poncho de lluvia impermeable. Ligero, duradero y en talla única. SOLO 21,99€
Poncho de lluvia impermeable. Ligero, duradero y en talla única. SOLO 21,99€
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 12,39€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 12,39€
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 17,48€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 17,48€
escaparate
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 9,50€
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 9,50€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_