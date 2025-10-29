Los progresistas del CGPJ elevan el tono y reprochan a Perelló la “manipulación del relato institucional”

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, durante el pleno extraordinario que celebra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en relación con la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España).

Una nota de prensa ha vuelto a provocar fricciones cada vez más irreparables en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los nueve vocales progresistas (el décimo, Carlos Hugo Preciado, se autoproclama “progresista independiente”) han afeado a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que haya colgado este martes una publicación en la web del Poder Judicial para explicar el reparto de las comisiones que se hizo la semana pasada sin haber consensuado los argumentos con todos los miembros. “Una versión unilateral elaborada por la presidenta”, señalan en un nuevo comunicado emitido este miércoles en el que denuncian “la manipulación del relato institucional”.

El origen de este conflicto se ubica en el pleno celebrado el pasado 23 de octubre en el que Perelló y Carlos Hugo Preciado, vocal propuesto por Sumar, sumaron sus votos a los conservadores para dar la mayoría a ese bloque y relegar al sector progresista en la comisión permanente, que conforma el núcleo duro del Consejo y principal órgano de decisión después del pleno, y del resto de comisiones. Esto provocó que el vocal elegido por el PSOE José María Fernández Seijo, de mucho peso en ese sector, hiciera entrega a la presidenta de una carta de dimisión y que los consejeros de la misma sensibilidad emitieran ya un comunicado acusando a Perelló de encabezar la “ruptura del consenso”.

Esta semana la polémica continúa a raíz de una nota de prensa que se publicó este martes bajo el título ‘Renovación de las comisiones del CGPJ: la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Pleno elegirá anualmente a sus integrantes’ y que pretende dar una explicación legal a lo sucedido en el reparto tanto de la permanente como del resto de comisiones que se han renovado. En dicha nota se explica, por ejemplo, que de las tres propuestas que había encima de la mesa para la renovación, la de los vocales progresistas “estaba incompleta” y, por ello, como “no reunía los requisitos para ser sometida a votación” se procedió a votar la segunda de las propuestas que fue la presentada por Preciado y que finalmente salió adelante.

Fuentes del sector progresista señalan que esta afirmación es “directamente mentira”. Explican que sobre la mesa había tres opciones para la renovación: la de los nueve vocales progresistas, la de Preciado y la de los 10 vocales conservadores respectivamente, y que “todas ellas seguían el mismo modelo que consistía en incluir la composición de cada una de las comisiones solo con miembros del grupo proponente”.

Los ocho vocales elegidos por el PSOE y la consejera de Sumar aseguran que se han enterado de este comunicado por un mensaje en la red social X que ha puesto el propio Preciado en el que él defiende que el equilibrio de las comisiones no ha cambiado. “Para los que prefieren el relato al dato”, expuso con el enlace a la nota de prensa. Desde el gabinete de información del propio CGPJ no consideran una anomalía que este comunicado no se haya compartido previamente con todos los vocales, pues aseguran que algunas veces se cuelgan los textos directamente en la web y en este caso únicamente se trata de un resumen de lo sucedido hace una semana.

Los firmantes del nuevo comunicado, en cambio, cargan contra Perelló, acusándola de usar el gabinete de prensa para sus propios intereses y de haber “quebrado las condiciones de confianza y respeto personal que ella misma proclamó al inicio del mandato”. Niegan, como indica la explicación que da el CGPJ de forma oficial en la web, que esto sea una “mera reorganización interna” que está en la Ley. Recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial [LOPJ] solo exige que los vocales de las comisiones sean elegidos anualmente en pleno, pero no que se renueve la composición de estas comisiones cada año. “Esta es una interpretación libre de la presidenta, que no se ha seguido en los anteriores Consejos”, remachan.