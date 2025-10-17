Ir al contenido
_
_
_
_
España
Senado

El PP llevará al Gobierno al Constitucional por no presentar los Presupuestos

Los populares plantean un conflicto de atribuciones desde el Senado ante el tribunal de garantías, como adelantó EL PAÍS, pese a las dudas por su mayoría progresista

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Partido Popular llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional a través del Senado por no presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado el conflicto de atribuciones, como adelantó EL PAÍS, en un vídeo distribuido este viernes a los medios de comunicación. El movimiento de los populares ante el tribunal de garantías ha sido muy meditado por las dudas internas que suscita acudir ante un Constitucional de mayoría progresista.

El Pleno del Senado debatirá y votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente Presupuestos. Una vez aprobado, si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes, se abrirá un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional, informan los populares.

El PP cree que es posible llevar al Gobierno a la justicia porque desde el pasado 30 de septiembre ha incumplido el plazo que la Constitución estipula para presentar los Presupuestos generales. El artículo 134.3 dice que el Ejecutivo debe presentar las cuentas ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, como máximo el 30 de septiembre. No es la primera vez que se sobrepasan estos tiempos, pero sí podría ser la primera vez que no se presentan unas cuentas en toda una legislatura, advierte reiteradamente Alberto Núñez Feijóo, que lo considera una “anomalía”, aunque La Moncloa asegura que sí lo hará.

El PP ha decidido utilizar el Senado, controlado por su mayoría absoluta, para presentar un conflicto de atribuciones contra el Ejecutivo ante el tribunal de garantías. La vía, algo alambicada pero que defienden expertos jurídicos próximos al PP, consiste en que el Senado acuse al Gobierno de hurtarle la posibilidad de debatir y aprobar las cuentas públicas por no presentarlas.

El conflicto de atribuciones está previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y habilita entre otros al Senado a presentarlo, por acuerdo de su pleno, cuando entienda que otro órgano constitucional (como puede ser el Gobierno) adopta decisiones asumiendo atribuciones que le corresponden a la cámara alta. En el caso de los Presupuestos, el PP cree que el Senado puede actuar contra el Gobierno no porque asuma competencias que le correspondan al Senado, sino porque, al no presentar las cuentas públicas, hurta a la cámara alta de desarrollar su competencia para votarlas. Se trata de una interpretación del artículo 73 de esta ley orgánica que, según afirman expertos jurídicos afines al PP, está avalada por la jurisprudencia y es posible defender jurídicamente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa García de Blas
Elsa García de Blas
Elsa García de Blas - twitter
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alberto Núñez Feijóo

¿Qué es el conflicto de atribuciones? El PP ha usado esta herramienta siete veces en dos años

Virginia Martínez | Madrid

El Senado estudia llevar al Gobierno al Constitucional por no presentar los Presupuestos

Elsa García de Blas / Carlos E. Cué | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_