El PP llevará al Gobierno al Constitucional por no presentar los Presupuestos

Los populares plantean un conflicto de atribuciones desde el Senado ante el tribunal de garantías, como adelantó EL PAÍS, pese a las dudas por su mayoría progresista

El Partido Popular llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional a través del Senado por no presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado el conflicto de atribuciones, como adelantó EL PAÍS, en un vídeo distribuido este viernes a los medios de comunicación. El movimiento de los populares ante el tribunal de garantías ha sido muy meditado por las dudas internas que suscita acudir ante un Constitucional de mayoría progresista.

El Pleno del Senado debatirá y votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente Presupuestos. Una vez aprobado, si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes, se abrirá un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional, informan los populares.

El PP cree que es posible llevar al Gobierno a la justicia porque desde el pasado 30 de septiembre ha incumplido el plazo que la Constitución estipula para presentar los Presupuestos generales. El artículo 134.3 dice que el Ejecutivo debe presentar las cuentas ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, como máximo el 30 de septiembre. No es la primera vez que se sobrepasan estos tiempos, pero sí podría ser la primera vez que no se presentan unas cuentas en toda una legislatura, advierte reiteradamente Alberto Núñez Feijóo, que lo considera una “anomalía”, aunque La Moncloa asegura que sí lo hará.

El PP ha decidido utilizar el Senado, controlado por su mayoría absoluta, para presentar un conflicto de atribuciones contra el Ejecutivo ante el tribunal de garantías. La vía, algo alambicada pero que defienden expertos jurídicos próximos al PP, consiste en que el Senado acuse al Gobierno de hurtarle la posibilidad de debatir y aprobar las cuentas públicas por no presentarlas.

El conflicto de atribuciones está previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y habilita entre otros al Senado a presentarlo, por acuerdo de su pleno, cuando entienda que otro órgano constitucional (como puede ser el Gobierno) adopta decisiones asumiendo atribuciones que le corresponden a la cámara alta. En el caso de los Presupuestos, el PP cree que el Senado puede actuar contra el Gobierno no porque asuma competencias que le correspondan al Senado, sino porque, al no presentar las cuentas públicas, hurta a la cámara alta de desarrollar su competencia para votarlas. Se trata de una interpretación del artículo 73 de esta ley orgánica que, según afirman expertos jurídicos afines al PP, está avalada por la jurisprudencia y es posible defender jurídicamente.