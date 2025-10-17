Ir al contenido
EMILIANO GARCÍA-PAGE

El PP agita en redes un vídeo manipulado sobre Page y su “sanchismo” en el debate sobre la región

La polémica se produce en la segunda jornada del pleno parlamentario sobre el estado de Castilla-La Mancha

Madrid -
Todos conocen su primer apellido. Aunque puede dar lugar a confusión porque parece que incluye el segundo. Emiliano Garcia-Page, conocido popularmente como Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, se apellida también Sánchez, aunque no lo exponga mucho en público. Más aún si, quizá, le recuerda a otro Sánchez, Pedro, el presidente del Gobierno, con el que no oculta sus desavenencias internas de partido en público.

Pero —siempre hay peros en política— en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha, en Toledo, en el día más importante para cualquier presidente autonómico, donde debe exponer sus principales anuncios y la hoja de ruta para el resto del año, el PP de Castilla-La Mancha ha utilizado su segundo apellido para manipular un vídeo de su intervención en Las Cortes castellanomanchegas.

La polémica se ha hecho viral unos minutos antes de las once de la mañana de este viernes. El secretario de organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha reprochado en su perfil de X, antes Twitter, al senador popular Miguel Ángel de la Rosa que recortara la intervención de García-Page para su propio interés. De la Rosa ha colgado un vídeo donde se escucha a Page decir: “Pues claro, cómo no voy a ser sanchista, si soy socialista, si soy socialista, a mucha honra, hombre, a mucha honra”. Tras estas palabras De La Rosa lanzó este mensaje: “Sanchista, socialista y orgulloso… #PageEsUnFraude“.

La realidad es que De la Rosa ha recortado el vídeo diez segundos. García-Page dijo en su intervención lo siguiente: “¿Cómo no voy a ser sanchista si me llamo Sánchez de apellido? Soy García-Page Sánchez. No soy pagista, ni felipista, ni guerrista. Sí, soy socialista, pero si le tengo que llevar la contraria al PSOE lo hago. A mucha honra”.

El PSOE manchego también ha denunciado que otros diputados del PP hayan difundido este vídeo manipulado. Aunque, eso sí, tras hacerse viral, ya han sido borrados. No es el caso aún de De La Rosa, que aún lo mantiene en su perfil.

