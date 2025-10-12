Koldo García, el gestor personal de Ábalos: desde pagar flores y hoteles a administrar sus finanzas

“A ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa”, requirió el exministro de Transportes José Luis Ábalos al que fuera su asesor Koldo García a través de un mensaje de WhatsApp la noche del 9 de marzo de 2020. Con esa expresión, los folios, el exdirigente socialista presuntamente le reclamaba dinero en efectivo. Antes, ese mismo día por la mañana, el exsecretario de Organización del PSOE comentaba con su colaborador que necesitaba reservar un lugar para “comer con España”, como se referían a su entonces pareja (a la que bautizaron también como “Princesa”), Jesica Rodríguez, por su residencia en un piso en la Plaza de España de Madrid, y cuya contratación en empresas públicas es cuestionada. Koldo García eligió el “pequeño reservado del asador Donosti”, que obtuvo el visto bueno de Ábalos porque allí acudían “normalmente”. Son dos ejemplos de las expresiones, el lenguaje en clave y los lugares habituales a los que recurrían Ábalos y su asistente, que le atendía en todos los ámbitos de su vida personal y profesional, que recoge el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo.

La confianza entre José Luis Ábalos y Koldo García no hizo sino crecer con el paso de los años. De ser el chófer del político, García ascendió a asesor en el Ministerio de Transportes y consejero de Puertos del Estado. Pero el trato iba más allá del plano profesional y se extendía al terreno personal. Así lo señala el informe de la UCO, que acredita que el otrora secretario de Organización del PSOE llevaba un alto tren de vida gestionado, incluso financiado, por su mano derecha. “¿Qué AVEs Valencia-Madrid hay por la tarde del viernes? Es para Carlos y Pablo", preguntó el exministro en mayo de 2023 por mensaje, en alusión a sus hijos.

La UCO entregó la semana pasada al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos por irregularidades en el departamento que dirigió, un informe patrimonial sobre el exministro en el que se describe a Koldo García como el “custodio” del dinero de su “jefe”. El asesor se encargaba de llevar al día los pagos de la hipoteca, la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos o la nómina de su empleada del hogar. También adelantó dinero para todo tipo de gastos personales: joyas y flores para mujeres con las que Ábalos se relacionó, reservas en restaurantes, billetes de tren, avión y hoteles, incluso de lujo con spa. Y no solo a él. “Koldo, necesito pagar la habitación. Son los 140 más 60″, le dijo Andrea, otra de las mujeres que la Guardia Civil vinculan con Ábalos, el 25 de marzo de 2021. Tras esa gestión, ella se lo agradeció prometiéndole “un monumento” al tiempo que le indicaba que le pidiera “canelones” para la cena en un restaurante de Palma tras examinar la carta que el propio Koldo García le había enviado.

Las conversaciones recogen hasta qué punto Koldo García se ocupaba de las gestiones personales de Ábalos. “Koldo, ¿la nómina cuando la ingresan? Perdone que lo moleste tanto, es que ya me llamaron del banco por mi hipoteca”, le inquirió una mujer a la que se le identifica como la empleada doméstica de Ábalos. Todos esos mensajes, que van de 2018 a 2023, corroboran las sospechas de los investigadores sobre que Koldo García adelantaba gastos personales de Ábalos. Estas charlas en bruto, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, han sido almacenadas en dos carpetas en función del “interés” general para la causa y el grado de privacidad y afectación a terceras personas. Estos últimos están bajo custodia del Tribunal Supremo para evitar filtraciones, por lo que solo los abogados personados en el procedimiento deben ir a la sede judicial para consultarlos.

A Koldo García le ayudaba su entonces mujer, Patricia Úriz, quien también realizaba los encargos del exministro y llevaba al día su contabilidad, tanto en “a” como en “b”. “Mira cuántos folios había. Ok”, le pide el exasesor a su pareja, en referencia al dinero. Aunque el exdirigente socialista ironizó públicamente que los agentes estaban equivocados en sus conclusiones y que los pedidos de “folios” eran para la “impresora de casa”, la UCO ha inferido de los numerosos mensajes analizados que, en realidad, hablaban de dinero efectivo. Además, destacan, que tanto Ábalos como el matrimonio utilizaban un vocabulario específico para tratar de ocultar la realidad. Así, llamaban ”chistorras" a los billetes de 500 euros; “soles”, a los de 200 euros y “lechugas”, a los de 100 euros.

Los whatsapps de cinco años exponen las instrucciones que Koldo García dio a su mujer sobre transferencias o ingresos en distintas cuentas bancarias, a veces a las de Ábalos, a veces a las de familiares o personas del entorno al exministro; sobre la compra de regalos de lujo a las parejas de éste; o en relación a recados personales. “Apunta al jefe 400 euros de vino. Las dos cajas anteriores y estas”, indicó el 13 de octubre de 2020. Otro ejemplo de ello fue el 20 de marzo de 2019, cuando el exasesor de Transportes pidió a Úriz que fuera a recoger unos zapatos de Carolina Herrera para Jésica Rodríguez, que se había quejado de que estaban defectuosos. Y todo ello tenía su comprobante o ticket que su pareja le remitía para informarle de que las peticiones estaban hechas.

“No es nuestro y no lo quieres entender”

En muchas de estas ocasiones, los desembolsos para sufragar los requerimiento de Ábalos saldrían de las propias cuentas del matrimonio. Para la Guardia Civil, muestra de ello es una discusión que García y Úriz tuvieron en junio de 2021, a raíz de una transferencia errónea hecha a uno de los hijos del exministro: “Tú siempre igual, no pa mañana, no pa pasao, a ver si se le olvida, pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender, es decir, no... voy a ver si ahorro, que no es nuestro y no lo quieres entender" [sic], abroncó el exasesor, en un audio de voz. A esto su ahora exmujer contestó que “no quería ahorrar nada”, sino que entendió que el importe a traspasar era otro.

También eran los encargados de realizar las liquidaciones de gastos del exministro con el Congreso de los Diputados y el PSOE. Varios de los mensajes acreditan que el matrimonio García-Úriz acudirían a la sede socialista en la calle Ferraz para recoger sobres con dinero que correspondería al reembolso de los mismos. Para su gestión, la pareja hablaba directamente con la empleada de la secretaría de Organización del partido que entregaba dicho dinero en “sobres”. “Buenos días Koldo... acabo de cobrar 1.077,78 euros que incluyen el viaje de avión de Canarias y otros pequeños gastos de hotel que me pasaste. En principio solo tengo una factura de 378,60 euros que me dio directamente Ábalos y que estoy a la espera de la firma. Ya nos comentas si te pasas a recogerlo o envías a alguien”, señaló la trabajadora del PSOE en un mensaje enviado el 3 de octubre de 2018.

Esta empleada comentó también algunos gastos para llevar el control. “Os falta por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante”, escribió el 3 de enero de 2019, y adjuntó cuatro tickets de comidas en septiembre de 2018 en el restaurante La Tragantía, en el exclusivo barrio Salamanca de Madrid. “Mil gracias. Lo del restaurante páralo hasta que lo vea”, contestó Koldo García.