Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
sucesos

Condenada a 18 años de carcel por asfixiar a su compañera de celda en Pamplona

La víctima era la reclusa de apoyo de la condenada en el programa de prevención de suicidios

Amaia Otazu
Amaia Otazu
Pamplona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 18 años de prisión a la reclusa que en noviembre de 2021 asfixió mortalmente a su compañera de celda en el centro penitenciario de Pamplona. Además, el juez le impone una medida de libertad vigilada de ocho años una vez haya cumplido la pena privativa. En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se decreta la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta institución deberá indemnizar a la hija menor de la fallecida con 148.096 euros, a la madre de la víctima con 65.820 y a su pareja sentimental con 20.000 euros.

Los hechos sucedieron en la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021 en la celda que compartían víctima y condenada. La primera, que cumplía condena desde el 26 de abril de 2021, era la reclusa de apoyo de la asesina en el programa de prevención de suicidios (PPS), por lo que pasaba las noches en la celda ocupada por esta. En un momento no precisado entre las 21.03 horas del 7 de noviembre y las 3.10 del día siguiente, la condenada estranguló y asfixió a su compañera en “un acometimiento sorpresivo, inopinado, y por la espalda, por la compresión extrínseca del cuello y la comprensión extrínseca de los orificios respiratorios”. Se ha considerado probado que perpetró el crimen con “un elemento ancho y con poca capacidad de producir abrasión cutánea”. En el texto se refieren, por ejemplo, al antebrazo o a una toalla.

Tras conocer en la vista oral los diversos informes forenses ratificados y explicados en la vista oral —el de la autopsia, el del ADN y los de las analíticas—, así como las declaraciones de los testigos, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad. Considera a la procesada, de 51 años, culpable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante de anomalía o alteración psíquica por su grave adicción a las drogas —heroína y cocaína— desde la adolescencia, lo que le provocó “una merma relevante, no grave, de sus facultades intelectivas y volitivas”.

Tras el veredicto, la fiscal solicitó una pena de 19 años de prisión y la acusación particular ejercida por la entonces pareja de la víctima reclamó 25. Por su parte, la acusación en representación de la madre y la hija menor de la fallecida —de 4 años en el momento del crimen— solicitó 15 años, la misma que el abogado defensor. Finalmente, la magistrada ha decretado 18 de prisión al considerar que la agresora causó la muerte a la persona que estaba para cuidarla, sin que hubiera tenido la víctima ninguna actuación reprobable u hostil. Por ello, añade, debe inferirse que hubo “un abuso de confianza total” por parte de la encausada, que debe tener su reflejo en la individualización de la pena, “por el mayor reproche que se constata de lo expuesto”.

Por otro lado, en el juicio ha quedado demostrado que la víctima había mostrado su descontento con su labor como reclusa de apoyo de la condenada. De hecho, ese mismo día se lo comunicó a una funcionaria y, por la tarde, apenas unas horas antes del crimen, presentó una instancia oficial de renuncia en la que reseñaba que estar junto con la citada reclusa le afectaba a su salud mental. Pese a todo ello, el centro penitenciario no adoptó medida alguna de protección. Este es el motivo por el que la magistrada ha determinado la responsabilidad civil subsidiaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La jueza considera que la autora y víctima se encontraban en un centro penitenciario del Estado y que fue en ese lugar donde se cometió el asesinato “por la omisión de la adopción de medidas que garantizasen la protección de la interna asesinada” o por “déficit de vigilancia”.

En el momento del juicio, la condenada ya estaba en libertad, tras haber cumplido la condena por la que estaba presa en el momento de los hechos. El lunes volvió a ingresar en prisión.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Amaia Otazu
Amaia Otazu
De Pamplona, cubre la información relativa a la Comunidad foral para EL PAÍS desde 2021. Una actividad que compagina con su labor como redactora en Cadena SER Navarra. Graduada en Periodismo + International Media Programa en la Universidad de Navarra, tiene un Máster en Estudios Avanzados en Terrorismo (UNIR).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Detenido el fugitivo que se fugó de la cárcel de Valladolid en un carro portaequipajes

Juana Viúdez | Madrid

Un preso degüella a su compañero de celda en la cárcel de Murcia I con la tapa de una lata

Óscar López-Fonseca | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_