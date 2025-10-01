Detenido el fugitivo que se fugó de la cárcel de Valladolid en un carro portaequipajes

La Policía Nacional ha detenido a un preso que se escapó de la cárcel de Valladolid el pasado 14 de febrero en un carro portaequipajes. Ángel Benito Moreno, de 47 años, fue arrestado este martes a mediodía en un restaurante de una estación de servicio en Casarrubios del Monte (Toledo, 7.098 habitantes), según fuentes policiales. El prófugo, perteneciente al clan del los Hilarios de Plasencia, cumplía desde 2016 una condena de 28 años de prisión por organización criminal, tráfico de drogas y falsedad documental.

Benito se fugó aprovechando que otros reclusos habían sido puestos en libertad ese mismo día, según informó la Guardia Civil cuando se produjo la huida. Tras su marcha, este mismo cuerpo detuvo a tres personas por haber colaborado con él y facilitarle la salida oculto en un bulto, una especie de macuto, que llevaban en un carro portaequipajes. El análisis de las redes sociales permitió que los agentes confirmaran la relación entre el preso que se había fugado y los tres investigados. Además, supieron que el fugitivo tenía una fuerte influencia dentro de la cárcel.

“La paciencia” y “la vigilancia del entorno” fueron claves en la detención del prófugo, realizada por agentes de la Sección de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial y en la que ha sido determinante, la colaboración de los agentes de Policía Judicial de Plasencia, según fuentes conocedoras del operativo. La huida del fugitivo, en un macuto, y su perfil delincuencias, lo convirtieron en un objetivo de importancia. Este martes, los agentes estaban realizando una vigilancia de control a personas del entorno del prófugo, cuando le localizaron en un restaurante de carretera acompañado de otras personas. “Quien primero lo ve, cree que es él en un 90%”, explican fuentes policiales.

Las circunstancias en las que se encontraba, comiendo con otras personas en un restaurante de la autopista, facilitaron que los agentes pidieran refuerzos para realizar la detención y pudieran aproximarse a él para confirmar al 100% que su fisonomía coincidía con la del preso fugado de la prisión de Valladolid. El arresto se produjo entre las 14.00 y las 15.00 y no opuso resistencia, según fuentes consultadas.