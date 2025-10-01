Ir al contenido
_
_
_
_
España
Fugitivos

Detenido el fugitivo que se fugó de la cárcel de Valladolid en un carro portaequipajes

Ángel Benito Moreno, de 47 años y perteneciente al clan de los Hilarios, estaba cumpliendo una condena de 28 años de prisión

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional ha detenido a un preso que se escapó de la cárcel de Valladolid el pasado 14 de febrero en un carro portaequipajes. Ángel Benito Moreno, de 47 años, fue arrestado este martes a mediodía en un restaurante de una estación de servicio en Casarrubios del Monte (Toledo, 7.098 habitantes), según fuentes policiales. El prófugo, perteneciente al clan del los Hilarios de Plasencia, cumplía desde 2016 una condena de 28 años de prisión por organización criminal, tráfico de drogas y falsedad documental.

Benito se fugó aprovechando que otros reclusos habían sido puestos en libertad ese mismo día, según informó la Guardia Civil cuando se produjo la huida. Tras su marcha, este mismo cuerpo detuvo a tres personas por haber colaborado con él y facilitarle la salida oculto en un bulto, una especie de macuto, que llevaban en un carro portaequipajes. El análisis de las redes sociales permitió que los agentes confirmaran la relación entre el preso que se había fugado y los tres investigados. Además, supieron que el fugitivo tenía una fuerte influencia dentro de la cárcel.

“La paciencia” y “la vigilancia del entorno” fueron claves en la detención del prófugo, realizada por agentes de la Sección de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial y en la que ha sido determinante, la colaboración de los agentes de Policía Judicial de Plasencia, según fuentes conocedoras del operativo. La huida del fugitivo, en un macuto, y su perfil delincuencias, lo convirtieron en un objetivo de importancia. Este martes, los agentes estaban realizando una vigilancia de control a personas del entorno del prófugo, cuando le localizaron en un restaurante de carretera acompañado de otras personas. “Quien primero lo ve, cree que es él en un 90%”, explican fuentes policiales.

Las circunstancias en las que se encontraba, comiendo con otras personas en un restaurante de la autopista, facilitaron que los agentes pidieran refuerzos para realizar la detención y pudieran aproximarse a él para confirmar al 100% que su fisonomía coincidía con la del preso fugado de la prisión de Valladolid. El arresto se produjo entre las 14.00 y las 15.00 y no opuso resistencia, según fuentes consultadas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juana Viúdez
Juana Viúdez
Juana Viúdez - twitter
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere un senderista al caer en vertical en el barranco de La Cantera de las Planas de Barbastro, en Huesca

EP | Madrid

La Guardia Civil halla el cadáver de un hombre con signos de violencia en el maletero de un coche en Almería

Nacho Sánchez | Málaga

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS selecciona los mejores vinos
EL PAÍS selecciona los mejores vinos
colecciones
Tres grandes nombres del vino de alta gama
Tres grandes nombres del vino de alta gama
colecciones
Vinos infalibles que transmiten el carácter de su territorio
Vinos infalibles que transmiten el carácter de su territorio
colecciones
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Compra ya. Te lo llevamos donde estés
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_