La Guardia Civil halla el cadáver de un hombre con signos de violencia en el maletero de un coche en Almería

Los familiares de la víctima, de 54 años, vecino de Berja y funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, habían denunciado su desaparición este domingo tras perderle la pista el sábado por la noche

La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un hombre de 54 años con signos de violencia en el interior del maletero de un coche en El Ejido (Almería, 91.457 habitantes). Los familiares del varón habían denunciado su desaparición el domingo, aunque desconocían su paradero desde el sábado por la noche. El Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, según han informado fuentes cercanas a la caso. La víctima es un vecino del municipio almeriense de Berja, y trabajaba como funcionario en el ayuntamiento ejidense. “Lamentamos profundamente su fallecimiento”, han señalado en un comunicado publicado desde el consistorio en la mañana de este lunes en sus redes sociales.

La última vez que el hombre fue visto, el pasado sábado sobre las 21.00 horas, viajaba en un Volkswagen Passat de color blanco y tenía previsto iniciar un viaje. Desde entonces, sus familiares y amigos no tuvieron más contacto con él, por lo que el domingo por la tarde denunciaron su desaparición ante las autoridades. La Guardia Civil comenzó entonces con la búsqueda que apenas horas más tarde concluyó con la localización del hombre. Su cuerpo sin vida fue hallado en el interior del maletero de un coche aparcado junto a las instalaciones de una empresa hortofrutícola en el núcleo de San Agustín, perteneciente a El Ejido. Se han informado fuentes del caso, mostraba signos de violencia. La zona fue acordonada para el trabajo de los especialistas, que mantienen abierta una investigadores para esclarecer los hechos.

Según recoge Europa Press, la víctima se llamaba Antonio Campos y era una persona muy conocida en Almería por su participación en la vida social, cultural y religiosa del municipio como miembro de la Hermandad de la Virgen de Gádor. También estaba vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos. Actualmente trabajaba como funcionario del Ayuntamiento de El Ejido, que ha expresado “su más sentido pésame” por el fallecimiento de un “integrante” de la institución “que prestó servicio público siempre con responsabilidad”.

“Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias con familiares, amigos y allegados, a quienes acompañamos en este momento de dolor”, han subrayado desde el consistorio en un comunicado publicado en redes sociales. “Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado”, añade el mensaje del Ayuntamiento de esta localidad, donde residía la víctima.