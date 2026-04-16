Adiós a sudar en el metro o el bus: el ventilador de cuello viral que parece un auricular y cuesta solo 23 euros.

Evita transpirar en exceso desde el inicio del día con este práctico ‘gadget’: dispone de carga rápida, tres intensidades de velocidad y un flujo de aire de 360 grados

El calor siempre hace su aparición en el momento menos esperado. En especial, cuando la primavera entra de lleno y la horquilla de temperaturas entre la noche y el día se amplía de manera notable. En un momento dado, ya sea yendo al trabajo o a la universidad o regresando de estos lugares, la subida de temperaturas se hace tan patente que no solo sirve que nos quitemos la chaqueta o la sudadera para encontrar la temperatura corporal óptima. Es necesario recurrir a un gadget útil y barato como un ventilador de cuello .

El producto elegido se ha convertido en un superventas en Amazon que ya reúne más de 8.600 valoraciones y una nota media en claro ascenso. Los usuarios que lo han probado indican que “funciona bien”, además de ser “muy confortable” y “práctico de usar”. “Es potente, cómodo y versátil”, opina, satisfecho, uno de ellos. Llevarlo a todas partes es una garantía de que bajaremos la sensación térmica cuando más lo necesitemos.

Ventilador de cuello portátil y silencioso con 64 luces led incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Ventilador de cuello con gran autonomía: el aliado ideal en el transporte público

Una de las ventajas de adquirir un ventilador de cuello de tamaño compacto como el de la imagen reside en su diseño especial: se ha concebido con una forma de auricular muy característico. Esto favorece que no pese al sostenerlo en la base del cuello en ningún momento (siendo diferente a otros que se pueden colgar en dicha parte del cuerpo). Otro de sus puentes fuertes es la autonomía: puede superar las 15 horas de uso con una carga.

“Lo compré para ir en el metro de camino al trabajo y vuelta a casa, ya que paso mucho calor y agobio, tanto en verano como en invierno. Es una compra acertada”, dice otro usuario. Tiene tres niveles ajustables de velocidad y, lo mejor de todo, es que, con tan solo dos horas de carga extra, el aparato rinde hasta un máximo de diez horas. Pudiendo completar su batería desde cualquier cargador de pared o enchufe con puerto USB-C.

Ventilador de cuello con tres velocidades ajustables. CORTESÍA DE AMAZON

Ventilador portátil de cuello: flujo de aire de 360 grados y abertura extensible

Otra de las grandes ventajas que suelen tener los ventiladores portátiles de cuello es la tecnología de flujo de aire que incorporan. Este modelo es muy avanzado al poder expandirlo por completo y envolver toda la zona con una brisa muy fresca y agradable. También se puede regular el grado de apertura de su material para encajarlo mejor en torno al cuello. Sin olvidar que la zona superior de la diadema se encuentra bien acolchada.

Evitar sudar en exceso es uno de los cometidos principales de este ventilador de cuello silencioso. Pero es tan versátil que se puede recurrir a él en múltiples situaciones: mientras preparamos una barbacoa, de senderismo por el campo, yendo de pícnic o, incluso, al hacer deporte. Por si fuera poco, se puede elegir en tres tonos de color (negro, verde y blanco) y presenta un diseño de 64 luces led, aportando un plus de colorido a cualquier plan.

Ventilador de cuello con flujo de aire de 360 grados. CORTESÍA DE AMAZON

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2026.

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