Ir al contenido
_
_
_
_
EscaparateTecnología
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
TECNOLOGÍA

Adiós a sudar en el metro o el bus: el ventilador de cuello viral que parece un auricular y cuesta solo 23 euros

Evita transpirar en exceso desde el inicio del día con este práctico ‘gadget’: dispone de carga rápida, tres intensidades de velocidad y un flujo de aire de 360 grados

Adiós a sudar en el metro o el bus: el ventilador de cuello viral que parece un auricular y cuesta solo 23 euros.GETTY IMAGES
Daniel Muela
Daniel Muela
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El calor siempre hace su aparición en el momento menos esperado. En especial, cuando la primavera entra de lleno y la horquilla de temperaturas entre la noche y el día se amplía de manera notable. En un momento dado, ya sea yendo al trabajo o a la universidad o regresando de estos lugares, la subida de temperaturas se hace tan patente que no solo sirve que nos quitemos la chaqueta o la sudadera para encontrar la temperatura corporal óptima. Es necesario recurrir a un gadget útil y barato como un ventilador de cuello.

El producto elegido se ha convertido en un superventas en Amazon que ya reúne más de 8.600 valoraciones y una nota media en claro ascenso. Los usuarios que lo han probado indican que “funciona bien”, además de ser “muy confortable” y “práctico de usar”. “Es potente, cómodo y versátil”, opina, satisfecho, uno de ellos. Llevarlo a todas partes es una garantía de que bajaremos la sensación térmica cuando más lo necesitemos.

ventilador de cuello
COMPRA POR 22,99 € EN AMAZON

Ventilador de cuello con gran autonomía: el aliado ideal en el transporte público

Una de las ventajas de adquirir un ventilador de cuello de tamaño compacto como el de la imagen reside en su diseño especial: se ha concebido con una forma de auricular muy característico. Esto favorece que no pese al sostenerlo en la base del cuello en ningún momento (siendo diferente a otros que se pueden colgar en dicha parte del cuerpo). Otro de sus puentes fuertes es la autonomía: puede superar las 15 horas de uso con una carga.

“Lo compré para ir en el metro de camino al trabajo y vuelta a casa, ya que paso mucho calor y agobio, tanto en verano como en invierno. Es una compra acertada”, dice otro usuario. Tiene tres niveles ajustables de velocidad y, lo mejor de todo, es que, con tan solo dos horas de carga extra, el aparato rinde hasta un máximo de diez horas. Pudiendo completar su batería desde cualquier cargador de pared o enchufe con puerto USB-C.

ventilador de cuello portátil
COMPRA POR 22,99 € EN AMAZON

Ventilador portátil de cuello: flujo de aire de 360 grados y abertura extensible

Otra de las grandes ventajas que suelen tener los ventiladores portátiles de cuello es la tecnología de flujo de aire que incorporan. Este modelo es muy avanzado al poder expandirlo por completo y envolver toda la zona con una brisa muy fresca y agradable. También se puede regular el grado de apertura de su material para encajarlo mejor en torno al cuello. Sin olvidar que la zona superior de la diadema se encuentra bien acolchada.

Evitar sudar en exceso es uno de los cometidos principales de este ventilador de cuello silencioso. Pero es tan versátil que se puede recurrir a él en múltiples situaciones: mientras preparamos una barbacoa, de senderismo por el campo, yendo de pícnic o, incluso, al hacer deporte. Por si fuera poco, se puede elegir en tres tonos de color (negro, verde y blanco) y presenta un diseño de 64 luces led, aportando un plus de colorido a cualquier plan.

ventilador de cuello
COMPRA POR 22,99 € EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_