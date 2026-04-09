Amazon tumba el precio de este ventilador de techo silencioso con el que hacer frente al verano

Además de hacer la función de lámpara de techo, este ventilador cuenta con aspas retráctiles, una función de invierno y se controla fácilmente mediante su mando a distancia o con el móvil a través de una app

Estos últimos días se ha empezado a dejar ver el sol. Los días cada vez son más largos y el sol se marcha más tarde, pero incluso cuando cae la noche, en algunas ciudades todavía las temperaturas son más elevadas de lo habitual en esta época del año. Llevar un jersey fino o incluso ir con una camiseta de manga corta ya es algo que se ve cada vez con más frecuencia por las calles de todo el país. Pero con estas agradables temperaturas también vemos cada vez más próximas esas noches de verano en las que el edredón nórdico empieza a sobrar e incluso una manta fina parece estar de más. Para adelantarte a las calurosas noches de verano, ir instalando un ventilador de techo en la habitación o el salón cada vez es una opción a la que recurre un mayor número de personas.

Cuando llega el calor, buscas soluciones que no te compliquen la vida: algo que refresque bien y que no haga ruido mientras duermes. Este ventilador de techo combina ventilación e iluminación en un único aparato, por lo que es perfecto para no tener el típico ventilador de pie que ocupa todo el espacio.

Cortesía de Amazon.

Ventilación silenciosa y regulable

Una de las cosas que más les suele importar a las personas que están pensando en comprar un ventilador de techo es el ruido, sobre todo porque una de las principales razones por las que lo compran es para combatir el calor por las noches. A diferencia de otros modelos del mercado, este ventilador apuesta por un motor DC de 30 W que reduce el sonido al mínimo para evitar molestias mientras duermes. Además, cuenta con 6 velocidades para ajustar el flujo de aire según la intensidad del calor de cada noche.

Iluminación ajustable y aspas retráctiles

Es cierto que un ventilador de pie es una solución muy práctica para utilizar durante el verano y guardarlo en un armario el resto del año. Si eres de los que dudan en instalar un ventilador de techo porque no quieren ver un ventilador colgado todo el año, con este modelo no te tendrás que preocupar por eso: sus aspas retráctiles, que se despliegan cuando lo enciendes y se ocultan cuando no lo usas, hacen que el ventilador sea una simple lámpara cuando no está activado. Además, la intensidad y el tono de la luz son ajustables para que disfrutes del tipo de luz que mejor se adapte a cualquier momento.

Cortesía de Amazon.

Diseñado para ahorrar espacio y encenderse fácilmente

Es cierto que, a priori, un ventilador de techo puede parecer menos accesible, pero realmente no es así. Con un ventilador de techo ganas mucho más espacio en el suelo y, a la vez, lo puedes manejar fácilmente a través de una aplicación con el móvil o con su mando a distancia, para que no tengas que andar subiendo a la cama o a una silla para encenderlo cada vez que lo necesites.

Uno de los ventiladores de techo mejor valorados de Amazon

Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas, más de 2.500 reseñas y superadas las 400 unidades vendidas solamente durante este último mes, este ventilador es cada vez más la solución más accesible, rápida y eficaz para hacer que corra el aire durante las calurosas noches de verano.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Sirve también para invierno?

Sí, tiene función de invierno, lo que permite cambiar el sentido del giro de las aspas. Esto hace que el aire caliente que se acumula en el techo se reparte por la habitación.

¿Es complicado de instalar?

Depende de tu experiencia, pero es similar a instalar una lámpara de techo. Si ya has montado alguna antes, no debería suponerte mucho problema.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de abril de 2026.

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