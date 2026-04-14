Di adiós a llevar tres cargadores: este ‘gadget’ carga rápidamente tu móvil, tableta y portátil a la vez

Ofrece hasta 65 vatios de potencia máxima y es más compacto que otros modelos de la competencia. Además, distribuye siempre la energía de la manera más eficaz

Si de tecnología para el día a día toca hablar, dar con cargadores de pared como el que destacamos en este artículo es (casi) un paso obligatorio. La marca Anker se ha especializado en gadgets útiles con los que cargar rápido los dispositivos que tenemos más a mano en casa, como la tableta, el portátil o el smartphone. Por eso mismo, hemos fichado un modelo de cargador con el que proveer de energía hasta a tres productos al mismo tiempo y cuyo descuento muy pronunciado en Amazon: superior al 50% y con un ahorro que roza los 30 euros.

Se trata de un producto superventas que ya reúne más de 11.000 valoraciones y una nota media muy elevada (de 4,7 sobre 5 estrellas). Datos que no sorprenden debido a la calidad de sus acabados, a la tecnología puntera que emplea y a la facilidad para cargar dispositivos, con independencia del sistema operativo elegido o de la batería a llenar, ya sea la de una powerbank, la de una cámara o la de un dron. “Excelente calidad a buen precio, carga ultrarrápida y tamaño reducido”, dice un usuario.

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Cargador rápido con tres puertos USB, de la firma Anker. CORTESÍA DE AMAZON

Cargador de pared con función rápida y triple puerto USB

Dentro de la clasificación de un cargador de pared en función de la energía que puede transmitir, este modelo de la marca Anker se sitúa en uno de los segmentos más avanzados del mercado, con 65 vatios en su haber. Una potencia que se considera alta y con una carga múltiple en el caso que nos ocupa: dispone de dos puertos USB-C y otro USB-A. “He cargado tres móviles a la vez y no se calienta en exceso. Es una maravilla”, dice otro.

Su carga máxima permite poner en funcionamiento un MacBook Pro en pocos segundos, por citar un ejemplo. O administrar la energía que distribuye entre todos sus puertos para garantizar siempre la mejor carga posible. Y todo ello con un diseño tan compacto como el de un estuche de auriculares inalámbricos. “Tiene una muy buena relación calidad-precio si no se desea gastar de más en uno original”, opina otro usuario.

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Cargador rápido que incorpora 65 vatios de potencia. CORTESÍA DE AMAZON

Cargador múltiple para el móvil: incorpora la tecnología avanzada GaN II

La firma Anker, como hemos mencionado con anterioridad, no ha escatimado sus esfuerzos en equipar a este cargador de pared con un software de lo más puntero. Esta característica se nota en la tecnología GaN II: un material que reemplaza al silicio y permite crear cargadores más potentes, pequeños y eficientes. En especial, en la gestión térmica de la energía y la potencia administrada a los dispositivos vinculados a él.

En definitiva, este tipo de gadgets útiles son capaces de desperdiciar menos energía en forma de calor para, de esta manera, permitir cargas rápidas más equilibradas, sin generar picos de calor que afecten a los dispositivos. Es ideal para usarse a diario con intensidad y para llevarlo en el bolsillo de una mochila o en cualquier bolso (dado su pequeño tamaño).

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Este cargador, con tecnología GaN II, distribuye la energía de forma eficiente. CORTESÍA DE AMAZON

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.

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