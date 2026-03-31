Este es el truco para multiplicar la capacidad de tus enchufes sin necesidad de obras en casa

No tiene cables, ocupa poco espacio y permite conectar hasta siete dispositivos al mismo tiempo

La falta de tomas de corriente es uno de los problemas más habituales en cualquier hogar, y más hoy en día, con la gran cantidad de dispositivos que se usan a diario. Para quienes necesitan un extra, los multienchufes de pared son la mejor opción.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos fichado el gadget superventas que pone fin a este inconveniente. Es mucho más práctico y estético que la regleta de toda la vida. Ahorra espacio, aumenta la versatilidad y se conecta directamente al enchufe, sin necesidad de cables adicionales.

Cubo de enchufes. AMAZON

Cubo de enchufes: todos los puertos que ofrece

Se posiciona como la solución perfecta para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo: lámparas, relojes, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y mucho más. Es capaz de ampliar una sola toma en siete con diferentes opciones de carga:

Tres salidas de tomas adicionales.

Tres puertos USB.

Un puerto USB-C.

“Los tengo puestos prácticamente en toda la casa. Son fuertes, de buen material y cumple todas mis necesidades, afirma una usuaria que ha repetido compra y los ha colocado en distintas estancias de su hogar.

Capaz de cargar siete dispositivos a la vez. AMAZON

Máxima practicidad y seguridad

Su diseño sin bloqueo ofrece espacio suficiente entre las entradas para conectar varios dispositivos a la vez sin ningún tipo de interferencia. Además, incorpora un interruptor manual que permite encender o apagar todas las cargas con un solo botón.

Incluye también sistemas de protección para garantizar un uso seguro frente a sobretemperatura, sobretensión y otros posibles riesgos.

Uso seguro. AMAZON

Éxito de ventas entre los compradores

Este pequeño dispositivo se ha ganado la confianza de la comunidad digital del comercio electrónico de Amazon: cuenta con una nota media que roza la excelencia de 4,6 estrellas sobre 5 y el 78% de las valoraciones le otorgan la máxima puntuación.

Versatilidad, utilidad y calidad son los aspectos más valorados entre las más de 2.000 valoraciones que acumula el producto, donde la mayoría lo definen como perfecto. A continuación, algunas opiniones de diferentes clientes que ya lo han incluido en el día a día:

“Es el segundo que compro, la verdad que está muy bien, puedes enchufar distintos cables, para cargar móviles, relojes inteligentes, etc. El primero hace ya dos años y sigue funcionando igual de bien. Lo recomiendo al 100%”.

“Compacto, versátil y funcional. Después de probar otras marcas, acabamos comprando dos más de este cubo de enchufes. Trae un interruptor para cuando se sale de casa, si se quiere dejar todo desconectado. Nada de ruidos ni problemas de compatibilidad o descompensación de corriente. Hasta el momento 100% fiables y todo un acierto. Son elegantes y todo queda muy recogido y limpio”.

Diseño compacto y portátil

Adiós a las regletas voluminosas y convencionales. Otro de los grandes atractivos de este cubo de enchufes es que se caracteriza por un diseño ligero y compacto, similar al tamaño de un cubo de Rubik. Así se integra con facilidad en cualquier estancia y mantiene un espacio más limpio.

Al ocupar muy poco espacio, es perfecto para llevarlo a cualquier parte: desde casa hasta la oficina o incluso de viaje.

Cabe en cualquier parte. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre el cubo de enchufes multiusos

¿Qué medidas tiene?

76 x 62 x 76 mm.

¿Cuál es la capacidad máxima de potencia que soporta?

4.000 vatios.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de marzo de 2026.

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